Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

LJUBAV OKO SVIJETA / [tekstovi i fotografije] Davor Rostuhar. – Zagreb: Klub za ekspedicionizam i kulturu, 2021.

Nakon što su se Anđela i Davor vjenčali, otišli su na neuobičajen medeni mjesec – godinu dana putovali su oko svijeta i istraživali ljubav kroz razne kulture.

Put ih je vodio preko šest kontinenata i 30 zemalja, od Bušmana iz afričke pustinje do urbanih parova najvećih svjetskih metropola, od tradicionalnih poligamijskih harema do modernih poliamornih zajednica, od lovaca i sakupljača iz amazonske prašume do plemena s dalekih rajskih obala Pacifika, od ljudi koji nikad nisu našli ljubav, do onih koji su u ljubavi našli sve. Razgovarali su i s renomiranim svjetskim znanstvenicima te putujući kroz brojne izazove secirali i vlastiti odnos, sve ne bi li saznali što je zapravo ljubav i je li ona univerzalna. Rezultat je, riječima urednika Krune Lokotara: „knjiga koja liječi ljubavlju i koja pokušava ljubav izliječiti“.

Knjiga ‘Ljubav oko svijeta’ autora Davora Rostuhara objedinjuje intimni esej, dnevnik putovanja i etnografsku studiju te predstavlja inspirativno istraživanje koje čitatelje vodi na putovanje kroz različite aspekte značenja koje ljubav ima u današnjoj kulturi. Od različitih znanstvenih pogleda na ljubav do intrigantnih osobnih priča, ova knjiga nudi jedinstveni pogled na evoluciju, podrijetlo i razvoj koncepta ljubavi kroz povijest, uzimajući u obzir njezine različite oblike te njen društveni i osobni značaj.

BELETRISTIKA

NIZOZEMSKA KUĆA / Ann Patchett; s engleskog preveo Saša Stančin. – Zagreb: Profil knjiga, 2021.

Nakon Drugog svjetskog rata Cyril Conroy započne stvaranje carstva nekretnina.

Prva demonstracija novostečena bogatstva kupnja je Nizozemske kuće, raskošnog imanja kojim želi iznenaditi suprugu Elnu. Nakon Elnina misterioznog odlaska Cyril živi s kćeri Maeve i sinom Dannyjem. No jednog dana u neobičnu, osebujnu Nizozemsku kuću stiže Andrea, žena koja će uskoro postati njegova nova supruga…

“Nizozemska kuća” raskošna je, potresna saga koja se proteže tijekom pet desetljeća.

Priča je to o snažnoj povezanosti brata i sestre, kući njihova djetinjstva i prošlosti koju ne mogu ostaviti za sobom; roman o obitelji, gubitku i ljubavi.

Knjiga američke spisateljice Ann Patchett ušla je u finale Pulitzerove nagrade i uvrštena je u brojne preglede najboljih knjiga godine.

DJEČJI ODJEL

HRABRI TANGO: DJETINJSTVO I MLADOST / Gordana Lukačić; [ilustracije Tomislav Šilipetar]. – Zagreb: Panda Manda, 2020.

Tango je vrlo plah mačak koji se boji vlastite sjene i vlastitog mijauka. Živi u obitelji koja ima još dvije mačke potpuno različite od njega. Često upada u nevolje iz kojih ga izvlače ponekad članovi obitelj, a ponekad i njegove mačke-drugarice. Osjetljiv je i blag, ali vrlo znatiželjan, poput svih mačaka. Njegova lovina nisu miševi nego latice magnolije. Tango nam pripovijeda svoju priču onako kako je on doživljava, a ne kako ga drugi vide. Upravo kao što i djeca imaju svoju viziju sebe dok roditelji često imaju drugačiju viziju i drugačija očekivanja. Radnja romana Hrabri Tango uvodi nas na humorističan način u svijet povučenih, tihih, mirnih, ali onih koji u sebi kriju nevjerojatnu energiju koja će se pokazati u trenutku kad je to potrebno. Svako dijete, baš poput mačka Tanga, živi u svom svijetu koji mnogi ne razumiju, ali uz Tangove dogodovštine i njegova razmišljanja lakše će prihvatiti sebe, druge pa i mijenjati se koliko je to neophodno. Roman je namijenjen prije svega djeci i mladima uzrasta od 10 do 16 godina, ali i drugima ljubiteljima životinja.

KNJIGE ZA MLADE

POŠTA ZA LI / Elizabeta Končić Trlek; [ilustracije Vanda Čižmek]. – Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2020.

Rukopis Pošta za Li prikazuje razvojni put dvanaestogodišnje djevojčice Li koja sa svojom posvojiteljicom tetom Nadom živi u Zgradi uprave, dijelu nekadašnjeg Doma za nezbrinutu djecu. Teta Nada godinama je radila u njemu kao odgajatelj, ali se radi osobne nesreće udaljila od ljudi i nastavila živjeti usamljeno uz pomoć svojih rituala i potpornja – bilježaka, citata i isječaka iz novina koje ona godinama lijepi na njihov zid u hodniku i koji tako za obje postaje važan potporanj ili sami Zid nade.

Iako je Li na kućnom pragu tete Nade ostavljena u najranijem djetinjstvu, a početak rukopisa je zatiče u šestom razredu osnovne škole, one se još nisu uspjele zbližiti već Li odrasta željno očekujući svoju zamišljenu, životno važnu pošiljku, pismo ili čak paket koji bi ju mogao ojačati, objasniti joj njezin život i pružiti joj potrebnu snagu. Ona također živi osamljeno jer joj je najbliža škola udaljena nekoliko sati vožnje pa u nju odlazi tek po dodatna pojašnjenja gradiva i ispitivanja…

