Danas otvorenje izložbe ‘120 godina Veterinarskog zavoda u Križevcima’

Ove godine obilježava se 120 godina od kada je u okviru Višeg gospodarskog učilišta osnovan Kraljevski hrvatsko-slavonski bakteriološki zavod u Križevcima, danas Veterinarski zavod u Križevcima, kao prva ustanova takve vrste u jugoistočnoj Europi. Kroz svoju bogatu prošlost u ovoj su ustanovi stasali ili radili neki od najznamenitijih hrvatskih veterinara, brojni sveučilišni profesori i akademici. Izvorno mali dijagnostički zavod postao je između Prvoga i Drugoga svjetskog rata važna proizvodna ustanova za stočna cjepiva, a nakon Drugoga svjetskog rata jedno od prvih mjesta gdje se suzbijala neplodnost goveda i provodilo umjetno osjemenjivanje stoke. Danas je Veterinarski zavod u Križevcima dio Hrvatskog veterinarskog instituta, i jedan od pet takvih zavoda u Hrvatskoj.

Gradski muzej Križevci i Veterinarski zavod u Križevcima zajednički su organizirali izložbu “120 godina Veterinarskog zavoda u Križevcima” koja će biti otvorena od 22. travnja 2021. Na izložbi će biti prikazana povijest Veterinarskog zavoda, njegovi ravnatelji, te sadašnje aktivnosti zavoda. U sklopu izložbe, a povodom Dana muzeja 18. svibnja, planirano je predavanje sadašnjeg predstojnika Zavoda, akademika Željka Cvetnića, o utjecaju životinjskih bolesti na čovjeka.

Autori izložbe su Ozren Blagec, dipl. pov., akademik Željko Cvetnić, Tea Hatadi, prof. i dr. sc. Ana Končurat. Tekstove za izložbu i katalog pripremili su autori: Ozren Blagec, dipl. pov., akademik Željko Cvetnić, dr. sc. Ana Končurat, dr. sc. Darko Majnarić, Damir Pavliček, mag. chem. i dr. sc. Tomislav Sukalić.

Izložba “120 godina Veterinarskog zavoda u Križevcima” u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci moći će se razgledati do 22. svibnja 2021. svaki radni dan od 10 do 13 i od 18 do 20 sati, subotom od 10 do 12 sati, praznikom i blagdanom zatvoreno. Ulaz je besplatan.