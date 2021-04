Predstavljena monografija o 30 godina križevačkog SDP-a

“Kad pogledam ove neke fotografije iz starih dana, ulovi me neka nostalgija“, emotivno je započeo autor. Knjigu je pisao godinu dana jer je od mnoštva fotografija i informacija trebalo izabrati ono najvažnije, rekao je Knok, i to tako da nikoga ne izostavi, a opet prikaže put od prvih dana i transformacije stranke, doprinosa članova u radu lokalne i državne vlasti, političko djelovanje u vlasti ili oporbi te aktivnosti oko provedbe projekata i programa u lokalnoj sredini. U knjigu nisu stali svi događaji u ovih 30 godina, no posebno su istaknuta imena 11 osnivača križevačkog SDP-a: Darko Jambreković, Željko Bakar, Željko Brlić, Stjepan Čut, Vesna Horvat, Ivan Knok, Davor Konfic, Dragutin Koščević, Vesna Mrnjavčić, Nada Šegrt i Vladimir Topolko.

“Stranku su osnovali onda kada to nije bilo lako niti poželjno, dok se većina bivših članova partije pasivizirala ili se učlanila u nove stranke“, rekao je Knok.