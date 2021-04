Grad odgovorio na prozivke: OPG Igor Novosel posijao kukuruz bez važećeg ugovora i s dugom od 52 tisuće kuna

Potaknuti brojnim upitima građana na prozivku “Gdje je moja kuruza”, iz Grada Križevaca dali su na uvid sve činjenice i kronologiju ugovaranja zakupa zemljišta Grada Križevaca u poslovnoj zoni Gornji Čret. U nastavku prenosimo njihovo priopćenje.

Sa sada već bivšim zakupoprimcem OPG IGOR NOVOSEL Grad Križevci je sklopio Ugovor o zakupu neizgrađenog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade još davne 2007. godine, dok je zadnja inačica ugovora raskinuta u travnju 2020. i to iz dvije osnove koje su kao raskidni uvjet i predviđene Ugovorom:

1. Dug zakupoprimca prema Gradu Križevcima za zakupninu koji iznosi 52 tisuće kuna, čemu treba pribrojiti i zakonsku zateznu kamatu, za što je pokrenut ovršni postupak, a radi prigovora ovršenika pretvoren u parnicu.



2. Privođenje zemljišta u poslovnoj zoni Gornji Čret namjeni – gospodarsko poslovna zona.

Raskid Ugovora o zakupu zakupoprimac je zaprimio 16. travnja 2020. godine, a kukuruz je posijao desetak dana kasnije. Dakle, gospodin Igor Novosel je svjesno posijao kukuruz bez važećeg ugovora o zakupu, a s dugom za zakupninu od čak 52 tisuće kuna. Nakon isteka otkaznog roka od 3 mjeseca od dana raskida Ugovora, odnosno u srpnju, Grad je i fizički ušao u posjed zemljišta zajedno s geodetom i javnim bilježnikom.

Nakon toga, Gradsko vijeće je raspisalo javni natječaj za zakup na koji se javila tvrka Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. te je s istom potpisan ugovor o zakupu koja je odmah potom i uvedena u posjed predmetnih nekretnina.

Krajem kolovoza 2020. godine, a prije daljnjeg postupanja Grad je, sad već bivšem zakupoprimcu, gospodinu Igoru Novoselu u više navrata, pismenim i usmenim putem, ponudio mogućnost siliranja kukuruza na što se on oglušio.

Nakon dopisa tvrtke Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. upućenog Gradu Križevcima da se zemljište očisti od kukuruza, Grad je putem narudžbenice angažirao obrt Migrad da očisti zemljište te time prestaje nadležnost Grada nad kukuruzom. Grad Križevci, kao ni njegovi dužnosnici, nemaju saznanja o tome gdje je kukuruz završio obzirom da je navedeni obrt bio taj koji je sanirao zemljište i uklonio kukuruz te predlažemo gospodinu Igoru Novoselu da kontaktira direktno navedeni obrt ukoliko mu je važan taj podatak.

Početkom rujna parcele su konačno očišćene i predane tvrtki Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. nakon čega je OPG Igor Novosel podigao tužbu radi smetanja posjeda.

„Kako je slučaj očigledno uzburkao duhove obitelji Novosel, pokrenuli smo unutarnju reviziju svih ugovora koje je gospodin Igor Novosel imao s Gradom Križevcima. Do sada smo utvrdili kako je gospodin Igor Novosel prvi puta zemljište u Poslovnoj zoni Gornji Čret zakupio 2007. godine i to samo na godinu dana, a da je ostatak razdoblja do 2011. bio tamo bez ugovora i nije plaćao pravovremeno zakup. Gospodinu je više puta poslana opomena, a najviše nas je zapanjio podatak da mu je izdana potvrda o mogućnosti korištenja poticaja, iako se zna da se te potvrde ne izdaju ako nisu pokriveni svi troškovi prema gradu. Spominje se cifra od preko 100 tisuća kuna navodne štete, a ukupni prihodi OPG-a Igor Novosel u 2018. godine, kada je još bio u zakupu, bili su oko 32 tisuće kuna, što nema nikakve logike. Također je zanimljiva činjenica da je OPG imao ugovor o otkupu zelene mase i na drugoj strani poslovne zone Gornji Čret te mu je 2017. godine omogućen potpis aneksa ugovora kojim se mijenjaju osnovni uvjeti ugovora tri godine unatrag i smanjuje iznos obveza koji je trebao biti plaćen Gradu,“ naglašava Ivan Biškup, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu.

„Iz navedene kronologije jasno je vidljivo da nema nikakvog spomena o krađi sporne kukuruze. Žalosno je da se na ovakav način pokušava ocrniti vodstvo grada, posebice nas dužnosnike. Plasiranje laži nikada nikome nije pomoglo pa neće niti g. Novoselu. Najviše mi je žao poštenih poljoprivrednika koji redovito plaćaju svoja dugovanja dok se neki ovako ponašaju jer su imali zaštitu u gradskoj upravi koju su našim dolaskom izgubili. Trenutno razmatramo podizanje privatnih tužbi protiv pojedinaca koji šire laži i klevete. Posebno sporno je i to što je član povjerenstva za dodjelu zemljišta bio član obitelji gospodina Igora Novosela što ćemo dodatno istražiti. Pozivam sve građane da ne nasjedaju na ovakva predizborna nabacivanja, a sve činjenice mogu provjeriti u gradskoj upravi uvidom u dokumentaciju,“ istaknuo je Mario Martinčević, zamjenik gradonačelnika.