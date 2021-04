Mlada Križevčanka otvorila obrt: ‘Kuća mi je uvijek bila puna svijeća pa sam pomislila zašto ih ne bih sama proizvodila’

Ekonomistica po struci odlučila se baciti u ne baš tako popularan biznis. Riječ je mladoj Križevčanki iz čije radnje dolaze svijeće, ona se zove Anja Čančar, a pravljenjem svijeća odlučila se početi baviti u veljači prošle godine. Danas ima i obrt, a njen brend nosi jednostavno ime – Anjine svijeće.

“Svijeće smo zapravo oduvijek imali u kući – što lučice, što one mirisne u limenkama. Činilo mi se kao dobra ideja iz samog razloga što bih i ja sama to nekom poklonila pa zašto onda ne izrađivati simpatični, mirisni poklon’’, započela je vlasnica brenda Anjine svijeće Anja Čančar u razgovoru za Poslovni dnevnik. Kratko i jasno, sve je krenulo kao eksperiment, a njene vještine izrade svijeća od ideje do ovog trenutka znatno su napredovale.

“Naučila sam gledanjem, isprobavanjem, čitanjem, učenjem i metodom pokušaja i promašaja. Jako puno materijala je propalo u početku izrade svijeća. Još i danas imam limenke koje su napunjene onim “propalim” parafinom”, rekla je Anja Čančar.

Propali parafin za nju je prošlost, a sad već odokativno zna kolika temperatura, koliko kapljica ulja i koji parafin joj je potreban.

To je još jedan dokaz kako upravo iskustvo čini razliku, a sada kada je savladala proces, na vrlo jednostavan način opisuje i proces kojim Anjine svijeće nastaju.

Temperatura ključan faktor

“Iako sam po sebi traje preko sat i pol, proces proizvodnje je lako opisati. Prvi korak je rezanje parafina, a isti se zatim topi u posudi s duplim dnom.

Temperatura je ključan faktor u izradi svijeće – pazim na temperaturu ulijevanja eteričnog ulja, dodavanja stearina te samog ulijevanja u limenke. Eterično ulje dodajem ili samo ili u paru. Imam u prodaji tri svijeće koje su kombinacija mirisa, dok su druge tri samostalni mirisi”, objasnila je Čančar.

Ako istaknuto govorimo samo o proizvodnji, Anja svijeće radi sama, no u popratnim aktivnostima ima i suradnike. U fizičkim poslovima pomaže joj dečko, a u dizajnu i s etiketama njeni sugrađani. Tako o proizvodu možemo govoriti kao lokalnom, a iako je to ono što samo po sebi čini razliku, činjenica da se Anja s ovim bavi uz stalan posao, jasna je poveznica i s predanošću.

“Mislim da su moje svijeće posebne jer sam prisutna u njihovoj izradi, promoviram ih, smišljam im imena… Izrada svijeća služi mi kao relaksacija, volim zapaliti svijeću i volim njen diskretan miris.

Nismo svi isti pa tako moje svijeće neće svima odgovarati, ali postoji taj dio ljudi koji se uvijek javi i naruči moj proizvod, a to mi je dovoljno da znam da bar donekle nešto radim dobro”, dodala je Čančar.

Kako smo već spomenuli, danas iza Anjinih svijeća stoji i registriran obrt. Za taj korak trebalo joj je dva mjeseca od prvog pokušaja te odluku za takvo što smatra najvećim izazovom s kojim se do sada susrela. Međutim, ne misli da je pogriješila, a imati sve crno-na bijelo bila joj je misao vodilja.

“Poslujem punih godinu dana, svijeće sam počela raditi 2020. u veljači, a na Instagramu su se prvi put pojavile u travnju.

Broj napravljenih svijeća više i ne brojim. Drago mi je kad se netko javi i naruči svijeću, ili kad mi netko od prijatelja kaže kako se njihovim roditeljima svidjela svijeće i da ju često zapale. Tu su onda svi brojevi nebitni jer mi bude drago što netko zna otkud ta svijeće potječe’’, istaknula je naša sugovornica.

Otvaranje obrta

Troškovi otvaranja obrta, napominje Čančar, bili su minimalni, a bilo je potrebno upisati se u Uredu državne uprave te otvoriti poslovni račun.

Kako je biznis još uvijek u relativno mladom stadiju, desi se da ga mora financijski potpomagati, no s obzirom na to da je tek u svojim počecima, to nije nešto što joj stvara pritisak. Njen fokus je na usavršavanju same proizvodnje, a mirisi koje je prve kreirala su Mediteran s lavandom i ružmarinom, Amber kojeg obogaćuju ekstrakti ylang-ylang i limun te Robust s ružom i sandalovinom.

Međutim, ubrzo se okrenula i limitiranim verzijama. Cijena je 24 kuna, a za limitirana izdanja seže do 28. Uz to postoji i opcija nadopune ili tzv. refill kojim možete nadopuniti već iskorištene limenke. Narudžbe joj putem Instagrama stižu iz različitih hrvatskih gradova, a zadovoljni kupci se i vraćaju.

Za ovu mladu poduzetnicu svijeće su u ovom trenutku odmak od stvarnosti, a fokus će i u budućnosti zadržati na osobnom i profesionalnom razvoju. (Poslovni.hr)