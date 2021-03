Čim državna uprava obavi svoj dio posla, kreću radovi na brzoj cesti Križevci – Kloštar Vojakovački

U prostorijama Županijske uprave, u četvrtak 25. ožujka na inicijativu župana Darka Korena održan je radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta i tvrtke Kamgrad koja će izvoditi radove na projektu izgradnje brze ceste DC – 10 na dionici od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog. Župan je u uvodnom je dijelu sastanka kazao „da je ova dionica ceste početak izgradnje brze ceste od Križevaca do Koprivnice, a svi dobro znamo da je Koprivnica i zbog svog gospodarstva i radišnih ljudi ovoga kraja odavno zaslužila brzu cestu. Sad je vrijeme da je započnemo i u narednom periodu dovedemo brzu cestu do Koprivnice.“

Darko Šošić, direktor Sektora za građenje i rekonstrukciju iz Hrvatskih cesta te Domagoj Kamenski, direktor tvrtke Kamgrad istaknuli su da se „uskoro kreće s postupkom uvođenja izvođača radova u posao, a u prilog idu i povoljni klimatski uvjeti u nadolazećim mjesecima koji će omogućiti da i sam proces izgradnje bude lakši i s manje prepreka“. Predstavnici Hrvatskih cesta županu i suradnicima prezentirali su preglednu situaciju planirane prometne trase DC10 na dionici Križevci – Kloštar Vojakovački s detaljnim planom izgradnje.

„Uz investiciju u rekonstrukciju i dogradnju drugog kolosijeka važne međunarodne pruge koja vrijedi više nego Pelješki most, brza cesta do Koprivnice apsolutni je prioritet u povezivanju Podravine i Prigorja sa Zagrebom. Ovakva prometna povezanost omogućit će ne samo razvoj gospodarstva, nego i to da stanovnici bilo kojeg kraja Podravine i Prigorja bez problema mogu doći do Zagreba, Koprivnice, Đurđevca, Križevaca… Ono što očekujem je da se završni dio administrativnih i tehničkih koraka u državnoj upravi riješi brzo i efikasno, Hrvatske ceste i Kamgrad spremni su za početak radova“, istaknuo je župan.