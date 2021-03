Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno znanstveni odjel

DIVLJA PRIRODA HRVATSKE / Goran Šafarek. – Herešin: Šafarek produkcija, 2021.

Krenite na neponovljivo putovanje najljepšim i najuzbudljivijim predjelima naše domovine. Popnite se na čarobne planinske vrhove. Zaplovite spektakularnim rijekama. Družite se s rijetkim životinjama. Odmorite se u sjeni stoljetnih hrastova. I naposljetku istražite tajanstvene špilje, jedinstvene otoke i šareno podmorje od čije će vam ljepote i veličanstvenosti zastati dah!

Malo zemalja u Europi može se podičiti prirodom kakvu ima naša domovina. Ova će vas knjiga ispuniti ponosom što živite u tako lijepom kutku svijeta kao što je Hrvatska. Od otočića razbacanih po morskom plavetnilu do najviših vrhunaca Velebita… Od bajkovitih riječnih kanjona do gustih hrastovih šuma… Od živopisnih močvara do velebnih slapova… Ovdje ćete naći zapanjujuća nova otkrića o čak 42 lokaliteta razasuta diljem naše zemlje.

Otkrijte zadivljujuća prirodna staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta koje je tekstovima i fotografijama popratio Goran Šafarek, poznati hrvatski biolog, istraživač, fotograf i snimatelj. Upoznajte sedru, buru, krške i mnoge druge fenomene po kojima je priroda Hrvatske prepoznatljiva i izvan svojih granica te doznajte nešto više o životinjama poput medvjeda, risa i vuka koje su nestale u većem dijelu Europe. Neprocjenjivo izdanje PRIRODA HRVATSKA otkrit će vam novo lice naše domovine kakvo još nikad niste vidjeli.

Diljem Lijepe Naše više je od 400 zaštićenih prirodnih područja, a njihov popis na kraju knjige zaokružuje ovo jedinstveno i uzbudljivo putovanje.

Beletristika

TJESKOBNI LJUDI / Fredrik Backman; preveo sa švedskog Nikola Perišić. – Zagreb: Fokus komunikacije, 2021.

Crna komedija.

Razgledavanje stanova koji su na prodaju obično nije pitanje života ili smrti.

Međutim, stan širom otvorenih vrata u koji je banuo neuspješni pljačkaš banke i potom potencijalne kupce te nekretnine proglasio taocima, postaje – upravo to.

Među taocima je nedavno umirovljeni par koji umjesto svog braka neumorno obnavlja stanove. Tu je bogata bankarica, previše zauzeta karijerom i zarađivanjem da bi se brinula i za koga drugog. U stanu je i mladi par koji će uskoro dobiti prvo dijete, i to je otprilike jedino oko čega se mogu složiti. U ekipi su i postarija gospođa koju mahanje pištoljem ne može impresionirati, a kamoli zastrašiti, iritantna agentica za prodaju nekretnina i sredovječan muškarac prerušen u zeca.

Pljačkaš banke nimalo ne dvoji – uspio je skupiti najnaporniju skupinu talaca na svijetu, ikad. No pravi cirkus nastaje tek kad svi završe na policiji u kojoj dvojica policajaca, otac i sin, pokušavaju razriješiti slučaj.

Je li moguće da svi ti ljudi, i to pred istražnim organima, besramno lažu (oprostite – izbjegavaju istinu!)? Pa čak i te gospođe u godinama? I kako je, pobogu, iz zatvorenog stana nestao pljačkaš?

Dječji odjel

KONJ I MAGARAC: PO EZOPU / Silvija Šesto; ilustrirala Katarina Radošević Galić. – Zagreb: Naklada Semafora, 2020.

Basnopisac Ezop opisao je svijet i ljude u njemu. Nema situacije, postupka i karaktera koji nije precizno detektirao toliko davno prije. Njegovim detekcijama sve se više vraćamo, kao da su sve aktualnije ili postoji potreba u ovom suludom vremenu da se podsjetimo tih vječnih istina i možda korigiramo, budemo bolji ljudi.

Basna o konju i magarcu vrlo je aktualna u svijetu koji je podijeljen, u kojem manji dio ljudi ima previše, a veći dio ljudi premalo. Po Ezopu bila je riječ o jednom običnom transferu tereta trgovca koji je namjeravao stići na neki sajam. Kako je nakon nekog vremena magarac posustao, procijenivši kako neće izdržati tako natovaren preko brda, zamolio je konja da ponese dio njegova tereta. Konj bahat, poput onog dijela svijeta današnjice koji ima previše, nije ni htio za to čuti, pa je magarac na pola brda ispustio dušu. Tada je trgovac konja natovario i teretom koji je nosio magarac, a i na njegova leđa prebacio je uginula magarca.

Ova basna jedna je od danas najaktualnijih i stoga je autorica odlučila izdvojiti je i prilagoditi je vremenu, učiniti je dostupnom i razumljivom djeci današnjice. Stoga je najjednostavniji siže basne samo podloga za mnoga povezivanja s konkretnim zgodama iz sadašnjice, poigravanjima i involviranju aktualnih zbivanja kojih smo svi akteri, i odrasli i djeca.

Knjige za mlade

BOK, ROKO! / Krešimir Butković; [ilustracije Boris Kugler]. – Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2020.

Knjiga je pobjedila na natječaju za književnu nagradu „Zvonko“ koju dodjeljuje Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade za 2020. godinu.

Književna nagrada “Zvonko” dodjeljuje se za najbolji neobjavljeni prozni rukopis za djecu i mlade do 70 kartica.

“U tom se malom proznom biseru poklopilo nekoliko aktualnih tematskih aspekata koji zaslužuju našu pozornost, a još više pozornost malih čitatelja. Iako će se mnogi sjetiti nekolicine djela ispričanih iz pseće perspektive, ovaj roman baca drukčije svjetlo na našu stvarnost i neke pojave u našem okruženju – prema psima pomagačima i problemima autistične djece i njihovih obitelji u kompetitivnom društvu koje je izgubilo strpljenje i osjetila za ljepotu trenutka.

Stoga ističemo da ono što je taj roman izdvojio od ostalih nije samo neupitna vrsnost pripovijedanja, niti samo umijeće zaplitanja i vođenja radnje, nego ono što ta priča oslobađa između redaka – poziv da pogledamo iza sebe, na one koji ne mogu držati korak s nama, da pogledamo dolje gdje su naši četveronožni pratitelji koji nas ne prestaju nagrađivati odanošću čak i kad to ne zaslužujemo – riječju, oslobađa se empatija i ljubav prema životu bez obzira na osobine i obličje koje nam je dano rođenjem”. – iz obrazloženja nagrade.