Zgrade osnovnih škola u Križevcima ipak nisu u potpunosti sigurne kako se mislilo prvih dana nakon potresa koji je 29. prosinca pogodio Baniju. Nakon pregleda statičara utvrđeno je da se na školama Ljudevita Modeca i “Vladimir Nazor” svi dimnjaci moraju ukloniti prije nego se učenici vrate na nastavu. Učenici od 1. do 4. razreda matične škole Ljudevita Modeca nastavu će tako do daljnjega pohađati na drugoj lokaciji.

“S obzirom na to da je zgrada naše škole tijekom potresa pretrpjela oštećenja, a popravak počinje sljedeći tjedan, učenici će do završetka sanacije biti u Srednjoj školi ” Ivan Seljanec”“, poručuju iz Modeca. Prijevoz učenika organiziran je prema standardnom voznom redu do škole u Ulici Franje Tuđmana. Nastava će se odvijati u dvije smjene i to idući tjedan A smjena ujutro, a B smjena popodne.