Sjajan uspjeh: Martin Bračun drugi na državnom natjecanju iz fizike

Martin Bračun, učenik OŠ Sveti Petar Orehovec, osvojio je drugo mjesto na državnom natjecanju iz fizike. Drugo mjesto dijeli s još troje učenika, Tomislavom Barićem iz OŠ Kustošija iz Zagreba, učenicom Lorenom Dobranić iz OŠ Petrijanec iz Petrijanca i Valom Karanom iz OŠ Ljudevita Gaja – Zaprešić jer su svi osvojili po 70 bodova.

Bračunu i preostalim drugoplasiranim kolegama prvo mjesto je izmaknulo za samo 1 bod. Naime, prvoplasirana Ivona Kurtoić iz OŠ Vladimira Nazora iz Budinščine imala je 71 bod. Zbog male bodovne razlike svi ovi učenici dijele prvu nagradu, kako to piše u jučer objavljenoj tabeli poretka na web stranici NATJECANJA IZ FIZIKE.

Učitelj Ratislav Matić i Martin Bračun

Bračunov mentor Ratislav Matić rekao je da je nakon usporedbe Martinovog testa s rješenjima zadataka računao na dobar plasman, ali ovakav rezultat nije očekivao pogotovo zato jer je Martin godinu mlađi od većine natjecatelja. Naime, Bračun se kao učenik sedmog razreda prošle školske godine uključio u natjecanje s osmašima. – Na neki način pomoglo nam je što je termin natjecanja zbog pandemije pomaknut s ožujka na jesen jer smo imali puno više vremena za pripremu i učenje unaprijed. Tijekom ljeta svladavali smo gradivo osmog razreda – kazao je učitelj Matić.

Bračunovo drugo mjesto najveći je uspjeh učenika OŠ Sveti Perat Orehovec na natjecanjima iz znanja u posljednjih 17 godina

– Preko ljetnih praznika smo dodatnu imali 10 puta, a od početka školske godine gotovo svaku subotu. No, nije mi žao svih tih sati jer volim fiziku i zabavno mi je raditi s učiteljem Matićem. On uvijek sve dobro objasni. Sve ga se može pitati i nikad se ne ljuti ako pogriješim već to okrene na šalu – istaknuo je Bračun. Dometnuo je da dodatna iz fizike svaki puta traje 2 sata, i to ne dva školska sata, već dva puna sata. – Ukupno smo odradili oko 50 sati, što je, kad se preračuna u školske sate, satnica fizike za gotovo cijelu školsku godinu – istaknuo je učitelj Matić.

Učitelj Ratislav Matić i drugoplasirani na državnom natjecanju iz fizike Martin Bračun

Ovogodišnje natjecanje odvijalo se zbog pandemije u posve drugačijim okolnostima. Naime, i županijsko i državno natjecanje pisalo se u školi. – Pisao sam test u učionici iz glazbenog. Bilo je pet pismenih zadataka i tri pokusa. Test je potom skeniran i poslan na pregled – rekao nam je Bračun. (Klinček)