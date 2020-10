Uključite se u ovogodišnju Tikvijadu i osvojite kolajne Magde Logomer Herucine

Zbog epidemiološke situacije „Tikvijada“, u organizaciji Gornjegradskog dobrotvornog i kulturnog društva Lipa, ove će godine uz potporu Grada Križevaca doživjeti svoje prvo online izdanje.

Pozivaju se građani svih dobnih skupina da se uključe u ovogodišnju „Tikvijadu“ te da svoje fotografije ukrašenih tikvi kao i fotografije svojih uzgojenih tikvi koje se ističu u odnosu na ostale svojom veličinom ili izgledom ili imaju posebno značenje za vlasnika objave na Facebook stranici Gornjegradskog društva Lipa. Fotografije će se prikupljati do 27. listopada do 23:59 sati, a vlasnici tri fotografije s najviše oznaka „sviđa mi se“ osvojit će zlatnu, srebrnu ili brončanu kolajnu Magde Logomer Herucine.

U sklopu „Tikvijade“ održat će se i „Izložba urešenih tikvi“ na Strossmayerovom trgu od 28. do 29. listopada pa svi koji žele izložiti svoje tikve mogu to učiniti prijavom na telefonski broj 0995857307. Tikve će se prikupljati do utorka, 27. listopada do 12 sati, a prema ocjeni komisije, najbolja tikva osvojit će prigodnu nagradu. Uključiti se možete i dostavom recepata za pripremu jela od buće kako bi ova manifestacija svima bila ne samo zabavna već i slasna!

U ovim „novim normalnim“ vremenima važno je prilagoditi se pa stoga pozivamo sve da na ovaj „novi“ način obilježimo i ove godine „Tikvijadu“, tradiciju Gornjegradskog društva Lipa koja ove godine slavi svoju punoljetnost – 18 godina održavanja.

Tikvijada se organizira u čast Magde Logomer Herucine koju je carica Marija Terezija spasila od lomače i lažne optužbe da je bila vještica.