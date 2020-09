Udruga Maslačak pokrenula novu akciju sakupljanja plastičnih čepova

Udruga “Maslačak” Križevci je u suradnji sa Komunalnim poduzećem d.d. Križevci pokrenula još jednu akciju sakupljanja plastičnih čepova. Ovo je treća takva akcija koja je i ovaj put ekološka i edukativna sa humanom notom. Sredstva od sakupljenih čepova biti će namijenjena za mnogobrojne aktivnosti u Udruzi.

Sakupljaju se plastični čepovi od raznih napitaka (sokovi, mlijeko, voda…), šampona, dezodoransa, omekšivača, tekućeg deterdženta i svi ostali plastični čepovi. Čepovi se mogu dostaviti svaki radni dan u Gundulićevu 67 od 9.00 do 13.00 sati te svaki radni dan od 7.00 do 15.00 sati na reciklažno dvorište u Cubincu sa napomenom da su čepovi za Udrugu “Maslačak”. Nakon sakupljanja, plastični čepovi će se otpremiti u Osijek na recikliranje čime svi zajedno pridonosimo očuvanju okoliša. Akcija traje do 15.11.2020. godine.

U prve dvije akcije odaziv građana je bio jako dobar te je sakupljeno skoro 3 tone čepova.

Pozivamo ljude dobre volje da se i ovoga puta uključe u akciju da zajedno čuvamo prirodu i učimo pomagati. Hvala svima koji su se do sada uključili u akciju i onima koji će to tek učiniti.