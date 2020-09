Bogata subota na Večerima udaraljkaša: Radionica, koncert i VUK afterparty u atriju

Subota je rezervirana za drugi od tri dana 10. Večeri udaraljkaša u Križevcima. Program će biti prilično bogat, tako da će u čak tri termina kroz cijeli dan svi zainteresirani moći pronaći ponešto za svoj ukus.

Organizatori 10. Večeri udaraljkaša u Križevcima su Glazbena škola Alberta Štrige i udruga P.O.I.N.T., a pokrovitelj Grad Križevci.

10:30h / Radionica Od jazza do elektronike

Janko Novoselić

dvorište Galerije K2

Janko Novoselić rođen je 1983. godine u Zagrebu. Od malih ruku i nogu glavna su mu zanimacija bili bubnjevi. Sa još nenavršenih 10 godina nastupao je u zagrebačkom BP Clubu i Kulušiću. Završio je osnovnu i srednju Glazbenu školu Elly Bašić, u kojoj je svirao klavir i izučavao teoriju glazbe, a satove udaraljki pohađao je u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog kod prof. Elvire Happ.

Za vrijeme i nakon završetka srednje škole pohađao je različite radionice u Grožnjanu u organizaciji Jeunesses Musicales Croatia gdje je upoznao i svijet jazza a i svijet klasičnih udaraljki uz pomoć profesora i glazbenika kao što su: Sigi Feigl, John Thomas, John Beck, Ney Rosauro, Evelyn Glennie, Ewald Oberleitner, Emil Spanyi i drugi. Ubrzo nakon toga upisao je Sveučilište za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu u Austriji na kojoj su mu profesori i mentori bili Günther Meinhart, Howard Curtis, Manfred Josel i Wolfgang Tozzi, a pohađao je i radionice na kojima su predavali Billy Hart, John Riley, John Hollenbeck, Jojo Mayer, Kim Plainfield, Nippy Noya i drugi.

Svirao je s poznatim glazbenicima hrvatske, europske i svjetske jazz scene:

Alan Broadbent, Ed Neumeister, Luis Bonilla, Miles Griffith, David Murray, Adrienne West, Gaynel Hodge (The Platters), Andy Middleton, Fritz Pauer, Tamara Obrovac, Zoran Madžirov, Elvis Stanić, Matija Dedić, Saša Nestorović, Boško Petrovič, Arsen Dedić, Gabi Novak, HGM Jazz Orkestar, HRT Jazz Orkestar te mnogi drugi.

Od 2008. do 2013. svirao je u grupi TBF, sa kojom je objavio dva albuma, a surađivao je sa izvođačima i sastavima: LessThanAMinute, Adam Klemm Banda, Fine Noize ft. Miles Griffith, Trianguli Zona, MiroKado Quartet, Ante Gelo / Alan Bjelinski Orkestar te mnogi drugi. 2011. godine sudjelovao je projektu European Jazz Orchestra na turneji po skandinavskim zemljama u vodstvu finskog kompozitora i aranžera Jere Laukkanena. 2012. godine objavio je svoj prvi samostalni album “Krakow”, da bi 2013. objavio EP pod nazivom “Quark Prelude”. 2014. objavljuje samostalni album “Fantazija” na kojem je svirao sve instrumente i radio na produkciji. Sa grupom Chui svira na albumu “3rd Sun From The Stone” koji je objavljen 2015. godine na etiketi Dancing Bear. Janko Novoselić pokreće svoj projekt Kozmodrum, koji 2016. godine objavljuje svoj prvi album “Na Tragu Satelita”.

O bubnjarskoj radionici

Povijest bubnjeva usko je vezana za plesne ritmove koji su se tijekom cijelog dvadesetog stoljeća razvijali, mijenjali, pretvarali u nove oblike i vrste. Ali u svim tim inovacijama uvijek se krije ista struktura koja taj ritam čini plesnim. Kroz ovu radionicu proći ćemo sve osnove tih struktura koje čine ritmove: od New Orleans ritmova, Swinga iz 40-tih godina, Rocka i Funka do suvremenih elektronskih stilova kao što su House, Dubstep i Jungle. Usko vezano sa svim tim stilovima pratit ćemo i razvoj bubnjarskih tehnika i otkrivati na koje sve načine možemo koristiti tehniku kako bi navedene stilove mogli što bolje svirati i interpretirati.

19:30h / Koncert Triple Win

Sudar Beat

atrij Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci

Ansambl Sudar Percussion koji djeluje u okviru Udruge Samoborski udaraljkaši koja broji 15 članova, a od kojih su većina glazbenici udaraljkaši, od svojih početaka 2010. godine se zalaže za promicanje i popularizaciju klasičnih udaraljki i udaraljkaše, posebice hrvatske glazbene literature. U ansamblu Sudar Beat trio, čiji je umjetnički voditelj Goran Gorše, kao ogranak etabliranog ansambla Sudar Percussion, zastupljena su djela hrvatskih skladatelja kao i hrvatskih aranžera već postojeće, strane udaraljkaške literature, a program koncerta nosi naziv „TRIPLE WIN“. Uz zanimljivost udaraljkaškog instrumentarija i koncertnog programa, svojom akustičnom aktraktivnošću i virtuozitetom glazbenika nimalo ne odstupa od velikih multimedijalnih udaraljkaških projekata koji se najčešće vežu uz ansambl Sudar Percussion.

U program su uključena djela skladatelja: Astor Piazzolla, Nikolaj Rimski- Korsakov, Ivana Bilić, Ney Rosauro, , Emmanuel Sejourne, Ivan Trevino, Aleksandar Vešić, Nebojša Jovan Živković, Richard K. LeVan, Chick Corea. U koncertni program su uključene dvije marimbe, vibrafon, cajon, koncertni bas bubanj, tomovi i druge, manje udaraljke. Do sada je Trio ima zapažene nastupe u Zagrebu, Samoboru, Poreču, Rovinju, Koprivnici, Zadru i drugim gradovima Hrvatske te u susjednoj Sloveniji. Članovi ansambla su višestruko nagrađivani mladi glazbenici: Franko Štrbac, Luka Ivir i umjetnički voditelj Goran Gorše.

21:30h / VUK Afterparty

DJ BariLikum

atrij Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci

Za jubilarnu obljetnicu organizatori Večeri udaraljkaša u subotu 12. rujna pripremaju VUK Afterparty uz DJ-a BariLikuma i štandove Križevačke pivovare te vinarije Koren.