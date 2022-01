Produljili sezonu klizanja

Klizalište na Strossmayerovom trgu ostaje raditi duže od planiranog, do nedjelje 9. siječnja pa će ljubitelji klizanja, kojih je u Križevcima svake godine sve više, barem u zimskim radostima na ledu moći uživati do kraja školskih praznika umjesto do sutra, kako je ranije planirano. Oproštaj od klizališta najavljen je za nedjelju u 18 sati, a u srijedu je na programu DJ Richie i degustacija vina pod nazivom “Večer prekograničnih vinskih cesta”.

Ovogodišnji advent obilježile su baš večeri klizanja i vina koja su posjetitelje vodila vinskom cestom Križevci-Kalnik-Orehovec, ali i dovela u goste vinare iz poznate mađarske vinske regije Villany-Siklos. U mjesec dana organizirane su tematske večeri na kojima su se točila pjenušava vina i šampanjac, kleščec, slatka i kuhana domaća i mađarska vina, a jeli se čvarci – sve to trebalo bi ponoviti i prije sljedećeg adventa.