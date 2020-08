Od ponedjeljka će dio Križevaca povremeno biti bez plina 14 dana

Iz Radnik Plina stiže obavijest o prekidu u isporuci plina na križevačkom području.

Do prekida će doći od ponedjeljka, 17. kolovoza do 31. kolovoza od 11 do 15 sati u sljedećim ulicama: dio Zagrebačke, Krunoslava Heruca, A. Mihanovića, dio Prigorske, K.P. Krešimira, Gornje i Donje Križevčine, M. Bogovića, Pesek, F. Kerna, Koruška, Vrbovečka, Karane, Brckovčina, K. Hauslera.

Do prekida će doći zbog rekonstrukcije plinske mreže u Koruškoj ulici u Križevcima.