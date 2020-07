Održana radionica Križevci 2030.: Evo kako Križevčanke i Križevčani vide budućnost svoga grada

U subotu 04.07., u Razvojnom centru i tehnološkom parku u Križevcima, održala se radionica “Križevci 2030 – Planirajmo zajedno razvoj Križevaca u idućih 10 godina” s ciljem prikupljanja ideja i inicijativa građana kako bi zajedno planirali razvoj grada Križevaca u idućih 10, 15 pa i više godina.

Radionicu je organizirao tim Zelene energetske zadruge uz podršku grada Križevaca, u sklopu projekta Gradovi budućnosti jugoistočne Europe koji okuplja gradove Križevce, Sarajevo, Skopje, Maribor i Niš oko dijeljene vizije budućnosti, a to je transformacija navedenih gradova prema jednoj od najboljih lokacija za život, rad i posjet u Europi do 2025. godine.

Više o projektu možete pročitati na LINKU.

Kako Križevčanke i Križevčani vide budućnost svoga grada?

Kao Grad u kojem djeluje otporno i održivo gospodarstvo, dobrosusjedska zajednica te u kojem se od malih nogu i čitav život uči za održivost. Dakle bitni su ljudi, znanje i poslovi.

Što to znači?

To znači, da bi u sljedećih deset godina, temeljem dobre analize stanja, kapaciteta i potreba, grad trebao izgraditi lokalno gospodarstvo koje je otporno na različite krizne situacije i održivo, bazirano na lokalnim resursima i znanju kojima se pažljivo gospodari tako da se ne zakinu nove generacije. To znači razvijati i ulagati u veći broj start-upova, u više lokalnih energetskih izvora – poput sunčanih elektrana na vlastitim krovovima, ali i u pokretanje lokalnih poduzetnika u tom sektoru. Potrebno je poticati inovacije i ulagati u razvoj digitalnih vještina i tehnologija poput ruralne informatike, u razvoj održive poljoprivrede i uspostavu kratkih lanaca opskrbe hranom. Križevčani vide nova radna mjesta i “čistu” industriju u uspostavljanju lokalnog “data” ili podatkovnog centra kao i u kozmološkom centru u funkciji “industrije znanja i istraživanja”, ali i turizma.

Za sve ovo, potrebno je ojačati lokalne organizacije i gospodarske subjekte financijski i administrativno te ih dobro umrežiti.

Za pametno, održivo i otporno lokalno gospodarstvo, građani Križevaca vrlo su jasno istakli kako je izrazito važno njegovati znanje. Potrebno je ulagati u cjeloživotno učenje za održivost kroz edukaciju odgajatelja o društvenom poduzetništvu, izradom novih kurikuluma, susretima učenika i studenata, kroz povezivanje učilišta i škola. Od šumskog vrtića do ekofestivala, potrebna je edukacija i dvosmjerno učenje mladih od starijih o tradicionalnim vrijednostima, obrtima, prirodi i slično. Kako bi Grad Križevci stvarno postao najbolje mjesto za život, potrebna je i dobrosusjedska zajednica kroz koju se potiče samodostatnost za nove majstorske vještine, ponovna upotreba namještaja i tehničke opreme, a primjerice kroz Pučko otvoreno učilište organiziraju radionice za kućne majstore. Potreban je i laboratorij ideja iz kojeg će stalno izlaziti nove stvari i inicijative.

Bilo je ovdje još mnoštvo dobrih prijedloga, no ovo je tek početak, stvaranje vizije Grada kako ga vide Križevčanke i Križevčani, njih četrdesetak koji su se okupili ove subote u Razvojnom centru i tehnološkom parku na radionici pod vodstvom tima projekta “Gradovi budućnosti jugoistočne Europe”. To je bila prva u seriji radionica planiranih za ovu godinu pod nazivom “Križevci 2030 – Planirajmo zajedno razvoj Križevaca u idućih 10 godina”.

Građani su ti koji prepoznaju potrebe života u gradu, koji iz prve ruke mogu imati rješenje za izazove sa kojima se grad susreće, a cilj je da svi građani imaju temelje dobrog života u gradu u područjima stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, mobilnosti, hrane, vode, zelenih javnih prostora, opće sigurnosti i dobrih mogućnosti zapošljavanja.

Radionica je pružila uvid u potrebe i želje dijela građana te stvaranje potencijalnih inicijativa, mreže partnera i mogućih akcija za provedbu na kojima će se aktivno raditi kroz naredno razdoblje.

Na kraju radionice, sudionici su potpisali dokument – Razvoj zajedničkog plana: Križevci 2030 – Gradovi budućnosti Jugoistočne Europe, čime su potvrdili svoju želju i motivaciju da surađuju i rade na razvoju i provedbi svojih ideja kako bi ostvarili zajedničku viziju.

O projektu “Gradovi budućnosti jugoistočne Europe”: Future cities of South East Europe” (s engl.: Gradovi budućnosti jugoistočne Europe) okuplja gradove Križevce, Sarajevo, Skopje, Maribor i Niš oko dijeljene vizije budućnosti, a to je transformacija navedenih gradova prema jednoj od najboljih lokacija za život, rad i posjet u Europi do 2025. godine.

Svi oni dio su mnogo većeg procesa transformacije gradova kojeg provodi Zajednica znanja i inovacija za klimu pod Europskim institutom za inovacije i tehnologiju (EIT Climate-KIC) pod nazivom Deep Demonstration, a koji je zamišljen tako da rješava višestruke društvene izazove u kontekstu klimatskih promjena na integrirani način i kroz sistemski pristup. Cilj je stvaranja mreže od 100 klimatski neutralnih gradova do 2030. Godine. Tako su i Križevci, uz gradove Amsterdam, Edinburg, Kopenhagen, Helsinki, Krakov, Madrid, Milano, Beč i dr., postali jedan od 15 najvažnijih gradova-laboratorija Europe koji će dobiti stručnu pomoć i početna sredstva za transformaciju grada u održivi i klimatski neutralan grad, grad u kakvom želimo da žive naša djeca.

Tko su partneri u projektu:

Grad Križevci je grad nositelj vizije i inicijative

ZEZ (Zelena energetska zadruga) je nositelj projekta kao EIT Climate KIC partner

Lokalna energetska zadruga KLIK (ili Križevački laboratorij inovacija za klimu) osnovana u svrhu energetske tranzicije grada

Križevci će time postati lider među malim gradovima u Europi (sa manje od 50 000 stanovnika) i pokazati kako i na koji način se i mali gradovi mogu boriti protiv klimatskih promjena.