Zakoračite u mistični svijet ‘kids from the sky’ uz njihov novi singl “Zrak”

Nešto potpuno novo i drugačije donosi nam križevački electro pop bend ‘kids from the sky’. Zakoračite u njihov mistični svijet u kojem kombinacijom alternativne atmosfere i electro zvukova stvaraju svoj unikatni glazbeni stil. Njihov novi singl “Zrak” početak je priče od četiri povezana poglavlja, a čija tema je borba i bijeg od strahova i nesigurnosti.

Glavna misija ‘kids from the sky’, čiji članovi su Teo Golub i Vedran Vlahović iz Križevaca, je stvarati svoj glazbeni stil uz pomoć kojeg žele doprijeti do svih onih koji se mogu poistovjetiti s njihovim tekstovima i glazbom. Kako im i samo ime govori, oduvijek su se osjećali kao da dolaze iz nekog drugog svijeta,a njihovi tekstovi upravo iz tog razloga tematiziraju unutarnji nemir, borbu s nesigurnostima i osobnim strahovima i pokušaj nadvladavanja istih:

“Cilj ovoga projekta je skupiti ljude, odnosno stvoriti zajednicu ljudi koji se poistovjećuju s tekstovima naših pjesama. Tematski gledajući, naše pjesme govore o strahovima, nesigurnostima i negativnim stvarima koje te na razne načine sprječavaju da normalno funkcioniraš u raznim okruženjima. Naglasak stavljamo na želju da se povežemo s ljudima koji imaju slične probleme te im želimo poručiti da u cijeloj toj borbi nisu sami, da nas ima još jako puno koji se borimo s istim ili sličnim problemima.

Naše je mišljenje da glazba prvenstveno postoji kako bi dočarala naše unutarnje osjećaje i prezentirala nas kao osobe, te da uz pomoć pjesme koja se proširi među slušateljima posluži kao lijek za sve naše emocionalne rane.”

Pjesma ‘Zrak’ je prvi singl koji su ‘kids from the sky’ objavili na hrvatskom jeziku i prvo od ukupno četiri poglavlja povezane glazbene priče čije nastavke ćete moći slušati i gledati u skorijoj budućnosti. Spot za pjesmu je sniman u šumama i prostranstvima Udbine, te ga je snimio Dinko Šimac, dugogodišnji suradnik benda koji je s njima od samih početaka.

‘kids from the sky’ je alternativni electro pop band koji dolazi iz Križevaca. Njihov rad počeo je 2017. godine kada su izdali svoju prvu pjesmu pod nazivom ‘Another World’, te je to prva pjesma kojom su predstavili svoj glazbeni stil. Začetnik kids from the sky je Teo Golub potpisuje sve tekstove, glazbu i produkciju njihovih pjesama, te je i glavni vokal ovog benda.

Drugi član benda je Vedran Vlahović koji zaslužan za audio-tehničku i idejnu podršku cijelog projekta.