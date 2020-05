Prodaje se zgrada paromlina u nekadašnjem kompleksu Mlinara, cijena premašuje milijun kuna

Davne 1903. godine u Križevcima je utemeljena tvrtka “Prvi križevački paromlin i paropila Hinko Švarc i sinovi”. U državno vlasništvo prelazi 1946. godine, a 1993. postaje dioničko društvo. Danas je Mlinar jedna od najuspješnijih industrijskih pekara u Hrvatskoj, a poslovanje su proširili i na brojne strane zemlje.

Od velikog kompleksa u središtu Križevaca, danas je ostala samo zgrada paromlina, koja je na prodaju. Prethodno je, u veljači 2013. godine, gotovo cijeli kompleks sravnjen sa zemljom, uključujući i veliki silos koji je dominirao vizurom Križevaca.

No, vratimo se na jedino što je od spomenutog kompleksa ostalo. Zgrada paromlina podignuta je 1913. godine, no nalazi se u lošem stanju. Vlasnik nekretnije je tvrtka Belje plus d.o.o., koja je od 2005. godine dio koncerna Agrokor. Nakon kolapsa tog koncerna, u srpnju 2018. od strane vjerovnika je izglasana te rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, potvrđena nagodba u postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima, započeo je proces pripreme njezine provedbe. Od travnja 2019. izvršen je prijenos poslovnih udjela/dionica na Fortenova grupa d.d., pa Belje plus d.o.o. od tada posluje kao dio Fortenova grupe.

Na web stranicama Fortenova grupe objavljeno je da se zgrada paromlina u Grdenićevoj ulici Križevcima prodaje. Navode kako se zgrada ne koristi i u vrlo je lošem stanju. Ima značajna oštećenja međukatne konstrukcije, vanjske stolarije, podnih i zidnih obloga te fasade. Početna cijena prodaje je 1,078 milijuna kuna.

Zanimljivo je i da u spomenutom oglasu stoji kako zgrada ima status kulturnog dobra, no Radio Križevci doznaju da to nije istinit podatak.

“Nema nikakve zabilježbe o tome da je traženo rješenje o preventivnoj zaštiti dobra niti o utvrđivanju statusa kulturnog dobra. Zgrada nije u Registru kulturnih dobara, ali nalazi se unutar povijesne cjeline i ne smije se rušiti. Moguća je izgradnja i dogradnja kao i unutarnje uređenje i sanacija, no zgrada izvana mora ostati ista”, objasnio je za Radio Križevce pročelnik Konzervatorskog odjela za područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije Milan Pezelj.

Oglas u kojem se prodaje zgrada paromlina možete pročitati ovdje.