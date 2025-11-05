Grad prodaje suvlasnički dio zgrade u Zakmardijevoj 11

Na posljednji dan listopada križevački gradonačelnik Tomislav Katanović raspisao je javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u suvlasništvu Grada Križevaca javnim nadmetanjem, kojim se prodaje suvlasnički udio nekretnina u katastarskoj općini Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 11, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižnog odjela u Križevcima označenim kao kčbr. 836, ZGRADA BR. 11 I DVORIŠTE U UL. M. PIJADE, površine 593 m2, zk.ul: 527.

Riječ je o 2/6 suvlasničkog dijela u stanu u prizemlju zgrade s početnom cijenom 8.000,00 eura te 2/6 suvlasničkog dijela u stanu na 1. katu zgrade s početnom cijenom 19.133,33 eura. Vrijednost nekretnina i suvlasničkog dijela Grada Križevaca utvrđena je procjembenim elaboratima tvrtke Kašik projektiranje, inženjering, konzalting d.o.o. Križevci. Rok za podnošenje prijava za sudjelovanje na usmenom javnom nadmetanju traje od 31. listopada do 10. studenog.

Natječaj se provodi usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati 12. studenog 2025. godine u Velikoj vijećnici Gradske uprave Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, s početkom u 10:00 sati. Dražbeni korak iznosi 200,00 eura. Javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuditelji uz predočenje osobne iskaznice ili njihovi punomoćnici uz predočenje osobne iskaznice i punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Uoči nadmetanja potrebno je na žiro-račun Grada uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne kupoprodajne cijene, što se uračunava kupcu u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 dana po izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od prihvaćene ponude gubi pravo na povrat položenog iznosa jamčevine.