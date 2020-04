Još su četiri osobe preminule od koronavirusa, očekuje se drugi val

Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je nove podatke o stanju oko koronavirusa u Republici Hrvatskoj.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako je u zadnjih 24 sata ima novih devet oboljelih i to je ukupno 2039 u Hrvatskoj. Još četvero ljudi je preminulo, svi su imali kronične bolesti.

Novinare je zanimalo što će biti s festivalima, sajmom na Jakuševcu i sličnim događajima. Primjerice, Oktoberfest u Njemačkoj već je otkazan. Na tu je temu odgovor dao Krunoslav Capak.

“Oktoberfest je jedan ogroman festival na koji dolazi više milijuna posjetitelja iz svijeta i Europe. Mi u ovom trenutku ne možemo ni potvrditi ni opovrgnuti hoće li se festivali održavati, to ovisi o epidemiološkoj situaciji, ali tko god nešto dugoročno želli planirati, bolje je da ne planira tako nešto, ako je nešto kratkoročno može se pričekati. Ja bih preporučio da se ne planira ako se nešto održava za šest mjeseci, nemoguće je znati.

O Hreliću, zasad nećemo popuštati mjere koje se tiče takvih događaja, to će biti negdje pri kraju popuštanja mjera ako situacija to dozvoli.”

Ministar Davor Božinović je rekao kako prve informacije s terena pokazuju da svi rade bez većih uočenih nedostataka tijekom prvog dana popuštanja mjera, a ono što se eventualno utvrdi kao nedostatak se odmah i riješi.

Capak je napomenuo i kako postoje nekoliko scenarija što se može dogoditi s koronavirusom.

“Ovo je podmukla bolest koja se širi i kod onih koji su asimptomatski i to će biti puno teže. Ako se nakon ljetne pauze, gdje mi epidemiolozi očekujemo manje oboljelih, virus vrati s istim karakteristikama koje ima sad, vrlo je vjerojatno da će doći do drugog vala. No, tad ćemo znati više i možda ćemo se moći bolje zaštititi. Možemo očekivati drugi val ukoliko se nešto ne promijeni”, poručio je Capak.