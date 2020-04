Za lakšu izolaciju: U srijedu Facebook live svirka križevačkog benda ‘kids from the sky’

Kako bi nam vrijeme u izolaciji brže prošlo, brojni su glazbenici, bendovi, DJ-i odlučili putem Facebooka organizirati live prijenose svojih koncerata i slušaonica. Ovu praksu svake će srijede, počevši od nadolazeće, primjenjivati i križevački Klub kulture.

U srijedu će na njihovoj Facebook stranici live svirku održati križevački alternativni electro pop bend kids from the sky. Njihov rad započeo je 2017. godine kada su izdali svoju prvu pjesmu pod nazivom ‘Another World’, te je to prva pjesma kojom su predstavili svoj glazbeni stil. Glavni cilj im je stvoriti vlastiti glazbeni stil koji ih odvaja od ostalih, te se povezati s ljudima koji razumiju i povezuju se s tekstovima njihovih pjesama.

U ožujku ove godine bend je potpisao ugovor s Aquarius Records-om. Snimili su i spot za njihov novi single ‘Zrak’ koji je njihova prva pjesma na hrvatskom jeziku, te prva pjesma koja će biti izdana od strane Aquarius Records-a.

Događaj je zakazan za srijedu s početkom u 20 h!