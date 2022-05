Stigla nova knjiga slavnog Joa Nesboa

No Weiner putuje, doslovno i misaono, ne samo kako bi zadovoljio znatiželju i vidio okruženje u kojem su stvarali neki od najvećih umova u povijesti – on putuje kako bi otkrio kako možemo danas primijeniti njihovu filozofiju. Zato je odabrao četrnaest filozofa, od vječnog ispitivača Sokrata, cara filozofa Marka Aurelija, Epikura, preko Roussoua, Thoreaua i Schopenhauera i Konfucija, do Nietzchea i Simone de Beauvoir, obuhvaćajući usput i mnoge druge, te se otputio u filozofsku pustolovinu kako bi od njih učio kako ujutro ustati, kako hodati ili biti ljubazan, ali i kako se boriti, starjeti i umrijeti. Prepuno povijesnih poslastica, uvida i kulturnih referenci, zabavno i često autoironično, no i dubokoumno, britko i eruditski, ovo se štivo može čitati i iz čistog zadovoljstva, iako nudi mnogo više od toga.

