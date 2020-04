Velik porast: Čak 96 novozaraženih od koronavirusa u posljednja 24 sata

Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 je sati izvijestio o novom stanju što se zaraze koronavirusom tiče u Hrvatskoj.

U posljednja je 24 sata koronavirusom u Hrvatskoj zaraženo 96 osoba. Ukupno je dosad zabilježeno 963 slučajeva. Ukupno je testirano 7680 osoba, a u posljednja 24 sata 665 osoba. Broj umrlih u posljednja se 72 sata nije mijenjao te je i dalje šest preminulih osoba od virusa COVID-19.

Oporavile su se 73 osobe, šest više nego jučer, dok su 34 na respiratoru.

Ministar Vili Beroš rekao je da su usporedbe s drugim zemljama relativni orijentir.

“Mi dobro stojimo. Ali danas moram reći da mi ne znamo u kojoj fazi utakmice jesmo, ali znamo da ćemo ako treba igrati i produžetke. Popuštanja nema i ne smije biti. Moramo i dalje poštivati mjere. Hvala na potporama koje Stožer dobiva, ali mi nismo tim koji igra, cijeli narod je na terenu i igra utakmicu protiv koronavirusa”, rekao je Beroš.

Ministar Davor Božinović objasnio je da se mijenja odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta na način da se mijenja način izdavanja propusnica.

“Propusnice će se izdavati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu za koji se izdaju. Ako netko od izdavatelja neće biti u mogućnosti izdati, to će učiniti Ravnateljstvo civilne zaštite. Svi koji su dosad izdali propusnice dužni su sve propusnice zamijeniti e-propusnicama do 5. travnja. Od 6. travnja napuštanje mjesta boravka bit će moguće samo uz e-propusnice”, rekao je Božinović.