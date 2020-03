Loše vijesti: Na području županije potvrđena nova tri slučaja zaraze koronavirusom

Na području Koprivničko-križevačke županije u posljednja 24 sata registrirane su tri nove osobe oboljele od bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom čime je broj zaraženih porastao na ukupno šest slučajeva, izvijestio je danas na koordinaciji, a potom i na konferenciji za medije načelnik Stožera civilne zaštite Koprivničko –križevačke županije Ratimir Ljubić.

„Ukupno je šest zaraženih osoba, no epidemiološko stanje na području naše županije je i dalje stabilno. U ovome trenutku 639 osoba je u samoizolaciji, a od toga njih 38 su kontakti osoba koje su oboljele od koronavirusa, one su pod zdravstvenim nadzorom i trenutno su dobrog zdravstvenog stanja bez smetnji i simptoma bolesti“, kazao je načelnik Ljubić te dodao kako je opremljenost županijskih zdravstvenih ustanova na izuzetno visokom nivou te kako su svi zdravstveni djelatnici adekvatno opremljeni zaštitnim sredstvima.

„Izuzetno nam je bitna zaštita naših liječnika i zdravstvenih djelatnika koji su na prvoj liniji obrane od koronavirusa i sve činimo kako bi im uz postojeću osigurali i dodatnu zaštitnu opremu. Dokaz da smo dobro opremili djelatnike jest činjenica da u našem zdravstvenom sustavu nema niti jedna osoba koja bi bila pozitivna na koronavirus i nadamo se da će tako i ostati. Danas nam stiže i veća količina zaštitne opreme u sklopu donacije iz Šangaja i čim je zaprimimo rasporedit ćemo je prema potrebama naših ustanova“, istaknuo je načelnik Ljubić.

Ravnatelj OB “Dr. Tomislav Bardek“ Mato Devčić kazao je kako oboljeli pacijenti imaju lakšu kliničku sliku te niti jedna od njih ne zahtijeva intenzivno liječenje odnosno korištenje mehaničke ventilacije .

„Jedna je osoba razvila simptome upale pluća, no ona ne zahtijeva mjere intenzivnog liječenja. Svi kontakti zaraženih su utvrđeni i pod zdravstvenim nadzorom epidemiologa ih nadziru i kontaktiraju. Očekujemo se da će prvo zaražena osoba uskoro moći napustiti bolnicu jer se dobrog zdravstvenog stanja, a obrisak koji ćemo uzeti ovih dana pokazat će je li negativna na koronavirus“, kazao je Devčić te napomenuo kako zdravstveni sustav u Koprivničko-križevačkoj županiji funkcionira izuzetno dobro.

„Kvaliteta zbrinjavanja pacijenata u našoj županiji je u potpunosti zadovoljavajuća, a to pokazuju i brojke. Do današnjeg dana na koronavirus je testirano 100 osoba, od čega su 42 osobe bile iz zdravstvenog sustava i sve su bile negativne što govori u prilog tome da je sustav prema naputcima epidemiološke i infektološke struke dobro posložen. Što se tiče zaštitne opreme odgovorno tvrdim kako apsolutno ima dovoljno opreme te ne postoje nikakve manjkavosti u sustavu niti se pribjegava bilo kakvim aktivnostima koje su suprotne protokolima koje je propisala struka “, istaknuo je ravnatelj Devčić te dodao kako su bolnica i Stožer do sada zaprimili i četiri vrijedne donacije medicinske opreme.

Uputio je i poruku građanima apeliravši da se pridržavaju svih općih mjera zaštite, peru ruke i održavaju higijenu te izbjegavaju socijalni kontakt, a posebice oni kojima je izrečena mjera samoizolacije kako bi spriječilo širenje zaraze.

„ Ušli smo u ključnu fazu upravljanja epidemijom u našoj županiji i pred nama je šest tjedana u kojima treba pokazati maksimalnu odgovornost. Molim građane da sve ove upute i mjere shvate krajnje ozbiljno jer situacija ne prašta. Zdravstveni sustav maksimalno brine o vama, no svatko osobno mora dati sve od sebe i svojim primjerom pokazati da smo odgovorni pojedinci“, naglasio je ravnatelj Devčić.

Što se tiče kršenja mjera samoizolacije, do sada je na području županije ukupno zabilježeno 30 takvih slučajeva koji su prijavljeni Državnom inspektoratu, dok je u posljednjih 24 sata zbog nevažećih propusnica u mjesta svojih prebivališta vraćena 31 osoba, izvijestio je načelnik PU Koprivničko-križevačke Vjekoslav Štimac.

Načelnica Stožera civilne zaštite grada Koprivnice Ksenija Ostriž kazala je kako tijekom vikenda nisu zabilježena kršenja protuepidemijskih mjera, no Grad će dodatno pooštriti kriterije za izdavanje propusnica. „Ovo su ključni momenti da se svi odgovorno ponašamo te podsjećam građane na Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i kazne koje su predviđene za kršenje odredbi. Osobe će od sada prilikom zahtjeva za propusnicom svojim potpisom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću garantirati da im nije izrečena mjera samoizolacije “, pojasnila je Ostriž te dodala kako će se HGSS područje grada nadzirat iz zraka putem dronova.

Članovi Stožera na kraju su još jednom pozvali građane da poštuju sve mjere i upute te svojim odgovornim ponašanjem na taj način zaštite sebe, svoje bližnje i cjelokupnu zajednicu.