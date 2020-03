Preporuke za starije osobe, osobe sa simptomima koronavirusa i one u samoizolaciji!

U Koprivnici je danas održan sastanak sa svim načelnicima stožera civilne zaštite s područja Koprivničko-križevačke županije na kojoj se raspravljalo o trenutnoj situaciji kao i mjerama koje je potrebno poduzeti ili su već poduzete, a u svrhu sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom.

Sastankom je predsjedao Ratimir Ljubić načelnik stožera Koprivničko križevačke županije, a o trenutnoj situaciji govorili su i načelnik PU Koprivničko-križevačke Vjekoslav Štimac te ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla.

Na sastanku, kojem je prisustvovao i Mario Martinčević kao zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera Grada Križevaca, istaknuto je kako su trenutno Opća bolnica u Koprivnici i Domovi zdravlja u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu stavljeni u takozvani hladni pogon te će nadalje raditi po posebnom režimu, biti će na raspolaganju za hitne slučajeve.

U sklopu Domu zdravlja Koprivnica u izdvojenom prostoru od 0 do 24 sata dežurat će liječnici obiteljske medicine kojima će se moći javiti oni koji imaju bilo kakve simptome zaraze koronavirusom ili sumnju na tu bolest i to prije svega telefonom na broj 048/279-637, a zatim slijediti upute dobivene od liječnika. Mole se građani da više NE ZOVU epidemiologe, već isključivo na ovaj broj dežurne liječnike. Za sada u našoj županiji nema potvrđenih zaraženih osoba.

Slijedeća uputa odnosi se na STARIJE OSOBE za koje je izdana preporuka da ograniče svoje kretanje, obzirom da spadaju u rizičnu skupinu i da za vrijeme ove pandemije, ne izlaze bez prijeke potrebe. Moli se obitelj, rodbina, susjedi i prijatelji da vode računa o takvim osobama te im pruže pomoć kada je u pitanju nabavka lijekova ili osnovnih namirnica.

Građani se mole i da SVAKU SUMNJU na kršenje mjere samoizolacije za one osobe kojima je ona određena, odmah prijave na brojeve telefona 112 ili 192, obzirom da takvi neodgovorni pojedinci predstavljaju zdravstveni rizik za sve, ali posebno za najugroženije skupine. Do sada je 9 osoba s područja naše županije uhvaćeno u tom prekršaju, jedna čak dvaput te im svima slijede visoke novčane kazne.

Sukladno preporukama Županijskog stožera, Stožer civilne zaštite Grada Križevaca također donosi preporuku o skraćenju radnog vremena ugostiteljima do 20 sati, kao i preporuke o što manjem broju osoba koje borave u isto vrijeme u trgovinama, ljekarnama i ostalim uslužnim djelatnostima, uz pojačane mjere održavanja higijene i dezinfekcije.

Za sada je riječ o PREPORUKAMA jer se o zabrani rada može raspravljati i odlučivati samo na državnoj razini, no molimo vas da ih shvatite krajnje ozbiljno, radi vašeg zdravlja i zdravlja korisnika vaših usluga.

Stožer civilne zaštite Grada Križevca održava svakodnevne sastanke, prati situaciju i preporuke državnog i županijskog stožera te će, ovisno o situaciji, na vrijeme izvještavati građane o daljnjem postupanju.

U privitku možete naći preporuke za starije i kronične bolesnike, mjere samoizolacije za one kojima je propisana te popis dežurnih liječnika s brojem telefona na koji se možete javiti kod pojave simptoma za koje sumnjate da su posljedica zaraze koronavirusom.

Raspored dežurstva u Koprivnici

letak_samoizolacija

Stariji-i-ostali-osjetljivi-na-koronavirus-2