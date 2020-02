Predstavljen novi vizualni identitet Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Županijske uprave u utorak, 18.veljače održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen novi vizualni identitet i promidžbeni materijali Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Konferenciji su prisustvovali župan Darko Koren, ujedno i predsjednik županijske Turističke zajednice, zamjenik župana Darko Sobota, pomoćnica direktora Turističke zajednice županije Kristina Sočev sa suradnicima te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac.

Župan je uvodno kazao kako Podravina i Prigorje imaju velik turistički potencijal zbog svojih prirodnih ljepota i kulturnog bogatstva te jedinstvene gastronomske i enološka ponude pri čemu veliku važnosti ima i dobar geostrateški položaj županije.

„Osvježili smo vizualni identitet naše Turističke zajednice kojeg smo nazvali Podravina i Prigorje Paleta doživljaja i koji će uvjeren sam još više doprinijeti turističkoj prepoznatljivosti županije. Što se turizma tiče svjesni smo da imamo velike potencijale koje treba još više iskoristiti. Nažalost na području županije nemamo toplice koje bi u sklopu zdravstvenog turizma poticale i druge projekte, no dobro upravljamo i razvijamo ono s čime raspolažemo. Činjenica je da kontinentalni turizam raste, pokazuju to i provedena istraživanja koje je proveo Institut za turizam, a na nama je da potičemo dodatne sadržaje koji će privlačiti turiste. To i činimo podupirući značajne manifestacije te osmišljavanjem novih događanja poput Virovske Prkačijade i drugih manjih manifestacija koje su postigle veliki uspjeh. Potrebno je unaprijediti turističku infrastrukturu i otvoriti smještajne kapacitete, no u tom pogledu važno je kazati kako javni sektor ne može biti nositelj velikih turističkih projekata već on mora biti logistička potpora privatnom sektoru“, pojasnio je župan.

Županija ima planove i viziju daljnjeg razvoja turističke ponude, dodao je župan, a jedan od najvažnijih projekata koji će turistički unaprijediti sjeverozapadnu Hrvatsku jest i projekt revitalizacije dvorca Inkey u Rasinji koji je Županija prošle godine kupila na javnoj dražbi kako bi ga spasila od daljnjeg propadanja.

„Na tom važnom projektu temeljimo naše buduće planove. Kandidirali smo se za sredstava za pripremnu dokumentaciju u Ministarstvu kulture te očekujemo pozitivne rezultate nakon čega krećemo u projektiranje i osmišljavanje koncepta na koji ćemo nadograditi i druge projekte“, kazao je župan te pohvalio rad županijske Turističke zajednice koja ima vrlo važnu ulogu u razvoju turizma na području Koprivničko-križevačke županije.

„Čestitam vodstvu i djelatnicima na uspješnom radu i doprinosu u promociji turizma naše županije. Financijski plan za ovu godinu veći je od prošlogodišnjeg kroz povećane prihode HTZ-a i Ministarstva turizma i to će nam pomoči u realizaciji programa. Glavna zadaća je izraditi Strategiju razvoja turizma KKŽ za iduće desetogodišnje razdoblje i vjerujem kako ćemo taj strateški dokument koji će usmjeriti naš razvoj kvalitetno napraviti“, zaključio je župan.

Pomoćnica direktora Turističke zajednice županije Kristina Sočev potom je predstavila novi vizualni identitet Turističke zajednice koja će se brendirati pod sloganom „Podravina i Prigorje Paleta doživljaja“. U sklopu projekta redizajniran je omot promotivnog turističkog filma, izrađene su turistička karta Koprivničko-križevačke županije, brošura Paleta kulture Podravine i Prigorja, kalendar događanja za 2020.godinu te je izrađena nova internet stranica podravinaiprigorje.hr. Kako je naglasila Sočev, novim će se vizualnim identitetom uvelike pospješiti prezentacija prirodnih ljepota i turističkih sadržaja kojima županija raspolaže.

„Primijetili smo da je potrebno osvježiti postojeći dizajn koji je već pomalo zastario, novim i atraktivnijim vizualom i vjerujem kako smo u tome uspjeli. Da bi ste se kvalitetno predstavili u svijetu potrebno je imati dobre materijale, a odlučili smo se i za novi logo koji objedinjuje naše posebnosti te slogan Paleta kulture zbog raznovrsnosti ponude čime smo obuhvatili sve sadržaje i turističke segmente kojima raspolažemo uz naglasak županije kao poželjne izletničke destinacije. U našem kalendaru je čak 180 različitih turističkih događanja kroz godinu što svjedoči raznovrsnosti ponude, a materijali sve to prate i daju sve važne informacije na hrvatskom i engleskom jeziku. Otvoreni smo za daljnju nadopunu i proširenje ponude pa ovim putem pozivam i privatni sektor da nam se jave ako ih nismo obuhvatili ovim promidžbenim materijalima“, napomenula je Sočev te najavila turistička događanja koja će se odvijati u nekoliko idućih mjeseci.

Sočev je dodala kako su u izradi i brošure Eno-gastro paleta i aktivni turizam, a Turistička zajednica intenzivno radi i na razvijanju konjičkog turizma te je certificirano i prvih 100-tinjak kilometara konjičkih turističkih staza u sklopu zajedničkog projekta četiri županijske turističke zajednice. Nastavljaju se i projekti Volim Podravinu i Prigorje, Pisanica od srca, Obilježavanje Dana planete zemlje, Ljeto na Šoderici, a kreće se i u projekt Rafting po Dravi čime će se popularizirati rijeka Drava i aktivni turizam.

„Nema mjeseca, pa čak ni vikenda ove godine u kojem nema neke aktivnosti ili manifestacije. Jedna od većih manifestacija održat će se već 27. ožujka, otvara se izložba našeg poznatog projekta kojim promoviramo naivnu umjetnost, Pisanica od srca koja će po prvi puta biti otvorena do Uskrsnog ponedjeljka 14. travnja“, kazala je Sočev.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac naglasio je kako je za sve aktivnosti iz sektora turizma u županijskom proračunu osigurano ukupno 2,5 milijuna kuna od čega je 800 tisuća kuna namijenjeno za projektno-tehničku dokumentaciju za dvorac Inkey, Turističke zajednica za svoj rad će dobiti 1,1 milijun kuna, 400 tisuća kuna je planirano za nastavak aktivnosti vezane za projekt cikloturizma, a za najznačajnije županijske manifestacije je rezervirano 120 tisuća kuna. Što se tiče cikloturizma, Štimac je kazao kako je do sada u infrastrukturu i vidljivost projekta uloženo oko 1,1 milijun kuna.