Koprivničko-križevačka i četiri partnerske županije predstavljaju svoje potencijale na gospodarskom sajmu u Londonu

Delegacija Koprivničko-križevačke županije na čelu sa županom Darkom Korenom boravi na sajmu Going global live, svjetskoj gospodarskoj manifestaciji koja se od 27. do 28. studenoga održava u Londonu, a okuplja preko 150 izlagača iz cijeloga svijeta. Uz delegaciju Koprivničko-križevačke županije u čijem su sastavu i predstavnici prehrambene kompanije Podravka d.d. su i delegacije sa županima Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svih pet županija zajednički se predstavlja na izložbenom prostoru hrvatskog paviljona, na kojima se potencijalnim investitorima prezentiraju poduzetnički potencijal, gospodarske zone, turističke destinacije, biološka raznolikost i ekološki pristup u proizvodnji hrane te bogata kulturna baština sjeverozapadne Hrvatske.

Župan Koren istaknuo je zadovoljstvo promocijom naše i susjednih županija te sažeo dojmove nakon prvog dana sajma.

„Po prvi puta smo nastupili ovdje kao asocijacija županija te mogu reći kako je dojam nakon prvog dana sajma izuzetno pozitivan. Na nekoliko je radionica tijekom jučerašnjeg dana bilo moguće pogledati ključne sadržaje sajma, a na jednoj takvoj radionici smo predstavili ono što je najvažnije iz sjeverozapadne Hrvatske, a to su poduzetničke zone i gospodarska infrastruktura. Sajam je vrlo dobro posjećen, vlada veliki interes pa smo cijeli promotivni materijal podijelili već prvog dana. Danas ćemo se predstaviti kroz prezentaciju Podravke kao naše najveće tvrtke iz Hrvatske, kojoj zahvaljujem na velikoj logističkoj potpori koju su pružili. Hrvatski je paviljon posjetio i veleposlanik Igor Pokaz koji je izrazio zadovoljstvo našim nastupom te dao podršku za buduće aktivnosti u Velikoj Britaniji, a posebno u Londonu“, naglasio je župan Koren.

Veleposlanik Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, NJ. E. Igor Pokaz izrazio je zadovoljstvo što županije sa sjeverozapada Hrvatske predstavljaju svoje potencijale.

„Izuzetno sam zadovoljan onim što sam vidio i čuo, ohrabren nastojanjima ovih pet sjevernih županija da se zajednički prezentiraju, tako da smo već dogovorili neke projekte za budućnost, jedan od njih je da ćemo u drugoj polovici sljedeće godine napraviti prezentaciju zdravstvenog turizma u Veleposlanstvu RH u Londonu i vidjeti što bismo još mogli zajednički raditi kako bismo promovirali gospodarstvo ovih pet hrvatskih sjevernih županija”, kazao je veleposlanik Pokaz.

Jučer je na sajmu održana i prezentacija investicijskih potencijala pet županija sjeverozapadne Hrvatske pod naslovom „From zero to hero – positioning your small investment friendly region“ koju je brojnim posjetiteljima prezentirala zamjenica ravnateljice REDEA-e Ana Kralj, a u toku današnjeg dana prezentaciju o prehrambenoj industriji “We love great food. Do you?” će predstaviti izvršni direktor za zapadnu Europu i prekomorska tržišta Podravke Marko Marić. Turističke potencijale posjetiteljima će kroz prezentaciju „Back to future – can the tourism sector make it?“ približiti zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije Helena Matuša te direktor Turističkog ureda Varaždinske županije Miran Bojanić Morandini.

Spomenimo kako se Hrvatska po prvi puta predstavlja na ovoj manifestaciji koji se održava desetu godinu zaredom, a više informacija o samom događanju može se pronaći i na službenoj internet stranici sajma.