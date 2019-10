Pogledajte nove filmove filmske grupe OŠ Sveti Petar Orehovec

Filmaši snimali i preko praznika

Marko Puškar, naš bivši učenik snimatelj filma o volonterskom kampu

U filmu “Kad si gladan nisi svoj” sugovornica nam je djevojka koja je bila na rubu smrti kad su je s 16 godina u primili u bolnicu sa samo 27 kilograma

“Kad si gladan nisi svoj” i “Small step for film, a big one for European citizesnihp” (“Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo”) filmovi su koje je prošle školske godine snimila naša filmska grupa. Preko ljetnih praznika snimili smo još jedan film. Njega smo snimali u sklopu projekta s Volonterskim centrom “Link” iz Križevaca, a tema filma je njihov međunarodni volonterski kamp. U snimanju ovog filma sudjelovao je i Marko Puškar, našeg bivši učenik, a sad učenik smjera za medijske tehničare u Elektrostrojarskoj školi Varaždin.

Tema filma “Kad si gladan, nisi svoj” su problemi u jedenju kod mladih, točnije rečeno anoreksija (gubitak težine uzrokovan smanjenim unosom hrane i pretjeranom tjelesnom aktivnošću) i bulimija (bolest uzrokovana prejedanjem pa zatim namjerno izazvanim povraćanjem).

Karla Ferenčak, bila je novinar, a kad je trebalo i prevoditelj

O tim problemima u filmu govori djevojka koja je bila na rubu smrti kad su je sa 16 godina u primili u bolnicu sa samo 27 kilograma. U filmu govori i majka desetogodišnje djevojčice, te liječnice iz KBC Sestre Milosrdnice i KBC Rebro.

Drugom filmu tema je naš Erasmus+ projekt, a u filmu su prikazane neke od aktivnosti na razmjenama učenika u Hrvatskoj, Poljskoj, Španjolskoj i Italiji.

Na festivale smo slali samo prva dva filma i to nam se isplatilo. Naš film “Kad si gladan, nisi svoj” izabran je za prikazivanje na tri dječja festivala. Naši filmaši prvo će putovati na Smotru hrvatskoga školskoga filma koja će se održati u Velikoj Gorici od 25. do 27. rujna. Zatim se putuje na Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Sisak. Taj se festival održava od 3. do 6. listopada, a festival Mali DOKuart bit će u Bjelovaru 11. listopada. No, bjelovarskom festivalu prethodi petodnevna radionica, na kojoj će besplatno sudjelovati i jedan naš učenik obzirom da je naš film izabran za projekciju.

[embedded content]

 [embedded content]