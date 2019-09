Na Sveučilištu Sjever svečano otvorena prva Doktorska konferencija

U petak 27. rujna na Sveučilištu Sjever u Koprivnici svečano je otvorena prva Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih studija iz područja medija i komunikacije. Uz brojne ugledne znanstvenike iz akademskog svijeta te društveno političkog života, svečanom otvorenju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Uzvanicima i doktorandima uvodno se obratio rektor Sveučilišta Marin Milković istaknuvši ponos što je Doktorski studij Medija i komunikacije organizirao prvu konferenciju za svoje doktorande i druge ugledne stručnjake. Pri tom je izrazio uvjerenje kako će postotak obranjenih doktorskih disertacija na kraju studija biti na visokoj razini.

„Na početku ste svoje znanstvene karijere i svaki će rad biti sve bolji, a mi ćemo vam omogućiti poticajno okruženje za razvoj i mentorstvo koje će biti sigurnost da dođete do kvalitetne doktorske disertacije. Preuzeli smo prakse iz međunarodnih znanstvenih institucija, Sveučilište Sjever se dobro razvija i vaši će radovi sigurno pomoći da budemo još prepoznatljivijih u akademskom svijetu“, naglasio je rektor Milković.

Čestitku doktorandima je uputo i zamjenik župana Ratimir Ljubić kazavši kako unatoč tome što je Sveučilište Sjever najmlađe hrvatsko sveučilište, rezultati pokazuju da se odlično razvija i ide sigurnim koracima prema naprijed.

„Sveučilište Sjever jedino je hrvatsko sveučilište koje je popunilo sva redovna mjesta na studijskim programima. Svake godine svjedočimo novom i inovativnom pa je tako nakon otvaranja Doktorskog studija prošle godine, sada otvorena i prva konferencija koja okuplja mlade znanstvenike i međunarodno priznate stručnjake. To je sve odraz kvalitete i zbog toga čestitam rektoru, suradnicima i studentima na požrtvovnom radu i angažmanu kojim su Sveučilište, grad Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju stavili na znanstvenu kartu Hrvatske“, istaknuo je Ljubić.

Na svečanosti prigodnim govorima su se obratili i izaslanica Predsjednice Republike Hrvatske Anamarija Kirinić pod čijim se pokroviteljstvom konferencija održava, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice Ksenija Ostriž, prorektorica za znanost i međunarodnu suradnju Anica Hunjet te vršiteljica dužnosti pročelnice Odsjeka za medije i komunikaciju Iva Rosanda Žigo koja je predstavila program i teme konferencije.

Prvog dana konferencije svoje u radove predstavili međunarodno priznati znanstvenici, akademski profesori i stručnjaci u području medija, novinarstva, nakladništva i komunikacijskih znanosti – Angus Phillips (Director of the Oxford International Centre for Publishing, Director of the Confucius Institute, Headington Hill Hall, Oxford Brookes University), dr. Vanja Garaj (Head of Design, Brunel University London), dugogodišnji novinar i dopisnik iz Rima Silvije Tomaševića te Maja Marija Jokić s Instituta za društvene istraživanja.

Drugog dana na konferenciji će biti izložen 41 iz područja medija i komunikacije, a konferencija će završiti radionicom na temu akademskog pisanja koju će voditi Ljubica Josić iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Izvor fotografija: Mario Periša