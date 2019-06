Križevački vijećnici podržali rebalans proračuna i bogatije stipendiranje studenata

Križevački vijećnici tri su sata raspravljali o 19 točaka dnevnog reda na 17. sjednici Gradskoga vijeća. Najviše se raspravljalo o rebalansu proračuna, a među najaktivnijim vijećnicima bio je HSS-ov Marijan Vuković koji se javljao za raspravu u gotovo svim temama.

Pod točkom o izvješću Komunalnog poduzeća o gospodarenju otpadom za prošlu godinu vijećnik Mreže Hrvoje Gužvinec pohvalio je novu uslugu prikupljanja biootpada, no konstatirao je da u tim posudama dolazi do fermentacije i širi se smrad. Direktor Komunalnog poduzeća Martin Kozjak objasnio je da se kontejneri pri pražnjenu oprašuju protiv smrada, no to nije moguće učiniti s kantama iz kućanstava pa je predložio da ih građani pokušaju oprati. Na to se javio vijećnik HDZ-a Mato Devčić.

– Kad direktor komunalne tvrtke nema odgovor, onda će vam ga dati doktor. Biootpad je epidemiološki problem s kojim ćemo se susresti za par mjeseci. Povećajte frekvenciju odvoza otpada, to je rješenje – predložio je Devčić. HSS-ov Marijan Vuković opet je postavio pitanje o opasnom otpadu na odlagalištu Ivančino brdo.

– Pitam zato jer znam da se u Križevcima zbrinjava opasan azbestni otpad. Prema mojim informacijama opasni otpad se iz Malinske i ne znam odakle sve, dovoze u Križevce – rekao je Vuković. Kozjak je odgovorio da su sve kazete za zbrinjavanje azbestnog otpada napravljene prema propisima, a ugovor o zbrinjavanju tog otpada potpisan je 2008. između Komunalnog poduzeća i Fonda za zaštitu okoliša. Izvješće je izglasano sa 14 glasova za, 6 protiv.

Rasprava se ponovo rasplamsala na točki oko rebalansa proračuna i ponovo se za riječ javio vijećnik Vuković.

– Proračun nije dobar i sad se to potvrdilo jer radite rebalans. Ponavljam da nije trebalo ulagati u udžbenike. Neću podržati rebalans – poručio je.

Vijećnika Ivicu Švagelja zanimalo je zašto se povećava stavka za plaće, ali pohvalio je uređenje Frankopanske ulice te ulaganje u gradski stadion i u sport.

– Kada smo kod trošenja, povećana je stavka za Spravišče na 320 tisuća kuna, kao i iznosi za proslavu Dana grada – konstatirao je Švagelj. Izmjene i dopune proračuna izglasane su s 13 glasova za, 1 protiv i 6 suzdržanih.

Pod točkom Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju vijećnik Vuković otvorio je pitanje o dječjem vrtiću.

– Čudi me kako to da do sada nije pokrenut projekt izgradnje još jednog vrtića. To je nužno i grad to mora napravit i iskoristiti sredstva iz vanjskih izvora, kako to rade Orehovec i Kalnik – rekao je Vuković.

– Mi nismo mogli aplicirati za sredstva za poticanje ruralnog razvoja jer nismo ruralna sredina. Definitivno se slažem da će trebati povećati kapacitete, privatni investitor je u fazi ishođenja građevinske dozvole i koliko znam izgradnja vrtića počinje na jesen – odgovorio je Rajn i najavio značajna ulaganju u OŠ Ljudevita Modeca u iduće dvije godine.

Pravilnik o stipendiranju studenata koji se odnosi na deficitarna zanimanja izglasan je jednoglasno. Natječaj za stipendiranje bit će objavljen početkom rujna, a najavljeno je da će iznosi stipendija biti izdašniji od dosadašnjih 750 kuna kredita.(GPP)