Uručene nagrade najuspješnijim učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije

U dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici, u četvrtak 13. lipnja, održan je svečani prijem župana Darka Korena za najuspješnije učenike i mentore osnovnih i srednjih škola s područja Koprivničko-križevačke županije koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima u školskoj godini 2018./2019. te učenike koji će u narednim mjesecima predstavljati svoje škole i županiju na međunarodnim olimpijadama znanja. Prijemu župana su uz učenike, mentore i ravnatelje, prisustvovali i predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar te pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek koja se uvodno obratila prisutnima čestitavši svima na vrhunskim rezultatima koji su ostvareni tijekom ove školske godine.

„Izuzetno smo ponosi na učenike naših osnovnih i srednjih škola koji svake godine postižu sve bolje rezultate. Čestitam van na trudu i zalaganju, požrtvovnosti i ljubavi prema znanju koju ste utkali u ove sjajne rezultate. Posebno smo ponosni na naše olimpijce koji su na temelju svojih vrhunskih rezultata na državnim natjecanjima izborili mjesto u reprezentacijama Hrvatske te će nas s ponosom predstavljati na međunarodnim olimpijadama znanja. Na nama je da stvorimo što bolje uvjete za obrazovanje, a sve aktivnosti koje provodimo činimo upravo s tim ciljem i vjerujem kako će ovakvi rezultati nastaviti i dalje“, kazala je pročelnica Mušlek.

Dodala je kako je u školskoj godini 2018./19. u Koprivničko-križevačkoj županiji provedeno 26 županijskih natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 2048 učenika te 451 mentor, dok je na državna natjecanja ukupno pozvano 170 učenika/ekipa što je za 24 učenika više od prošle godine.

Župan Koren je uz čestitke svim učenicima, mentorima i ravnateljima, naglasio kako je Županija financirala troškove organizacije županijske razine natjecanja (prehranu i prijevoz sudionika, naknade članovima povjerenstva, priznanja i medalje) s oko 200 tisuća kuna što je za 50 tisuća kuna više od prošle godine te izrazio uvjerenje kako će taj iznos još povećati u narednom razdoblju. Dodao je kako je županijskoj upravi izuzetno drago što je na natjecanjima sudjelovalo čak 25 posto učenika više u odnosu na prošlu godinu što dovoljno govori o kvaliteti rada učenika i mentora.

„Županija je u proračunu povećala iznos za financiranje natjecanja i uspjeha i to je pokazatelj da vjerujemo u naše učenike i rezultate koje postižu. Naša je zadaća da kreiramo okvir za izvrsnost i stvorimo mlade ljude koji će u budućnosti upravljati našem zemljom. Na razne načine trudimo se da održimo sustav školstva i obrazovanja, ulažemo u infrastrukturu, prijevoz učenika, stipendije i još mnogo toga jer smo svjesni da ako želimo izgraditi suvremenu zemlju, moramo krenuti od obrazovanja kako bi bili konkurentni s europskim zemljama. O vama sve visi, vi ste naša budućnost, svojim radom i rezultatima nas vodite prema izgradnji društva koje se temelji na znanju. Nadam se da će nas iduće godine biti još i više, jer to je put kojim želimo ići i on garantira uspješno društvo“ , istaknuo je župan.

U ime u ime ravnatelja prisutnima se obratio ravnatelj Gimnazije Fran Galović Vjekoslav Robotić koji je čestitao svim nagrađenima te naglasio kako su škole s područja Koprivničko-križevačke županije u samom vrhu po kvaliteti obrazovanja

Najuspješniji učenici s županijske razine natjecanja i njihovi mentori (41 učenik, 8 ekipa te 34 mentora) nagrađeni su sa sveukupno 113 tisuća kuna, a posebnim Zaključkom župana s tisuću kuna su nagrađeni i učenici koji su se kvalificirali u timove za međunarodne olimpijade u znanju. Županiju i Hrvatsku će tako ovog ljeta predstavljati Luka Meštrović iz Gimnazije „Ivana Zakmardija Dijankovečkoga“ Križevci koji je u svibnju nastupio na europskoj Olimpijadi iz fizike u Latviji, a uskoro će nastupiti na međunarodnoj Olimpijadi iz fizike u Izraelu, Luka Rogoz iz Gimnazije „dr. Ivana Kranjčeva“ Đurđevac koji će nastupiti na Olimpijadi iz geografije u Hong Kongu, Luka List iz Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica koji će nastupiti na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Parizu te Marta Kunštić iz Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica koja će nastupiti na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike u Mađarskoj.

Na svečanom prijemu održan je i prigodan glazbeni program na kojem su nastupile Dora Marin iz Glazbene škole Alberta Štrige Križevci koja je na gitari odsvirala skladbu Vladimira Bednjanca – GARMA, te Petra Cik iz Umjetničke škole Fortunat Pintarić koja je otpjevala ariju Jelene iz opere Nikola Šubić Zrinski, Ivana Zajca. Dobitnici nagrada su se nakon svečanosti zajednički fotografirali, a prijem je završio posjetom Galeriji Mijo Kovačić gdje su učenici i mentori razgledali djela doajena naivnog slikarstva Mije Kovačića.

Popis nagrađenih učenika možete pogledati OVDJE.