U četvrtak 2. humanitarni koncert ‘Udruzi Maslačak pomozi da svoj kombi vozi’

Udruga “Maslačak” Križevci organizira 2. humanitarni koncert pod nazivom “Udruzi Maslačak pomozi da svoj kombi vozi”, koji će se održati u četvrtak, 20. rujna 2018. godine u sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima. Koncert se organizira sa ciljem prikupljanja preostalih sredstava za nabavu kombi vozila za prijevoz članova Udruge na poludnevni boravak u okviru kojeg se provode rehabilitacijske aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama te za prijevoz na sportska natjecanja i susrete sa drugim udrugama.

Kako bi ovaj koncert prošao u što boljem raspoloženju nastup su potvrdili: Grupa Vigor, Grupa Tragovi, TS U dobrom društvu, Kids from the sky, Udruga cimbalista Hrvatske, Mladen Kos i Klapa “Zrinski”. Do sada se u humanitarnu akciju za nabavu kombi vozila uključilo puno dobrih ljudi, a ovim koncertom želimo zaokružiti cijelu priču i sakupiti ostatak sredstava (40 tisuća kuna). Dođite i kupnjom ulaznice pridonesite ostvarenju ovog cilja. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 30 kuna, a dječica do 7 godina imaju besplatan ulaz. Početak je zakazan za 19 sati

https://www.facebook.com/events/710446842627269/