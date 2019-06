Predstavljen program Križevačkog velikog Spravišča

U paviljonu na križevačkom Strossmayerovom trgu predstavljen je program Križevačko veliko Spravišča, tradicionalne manifestacije na kojoj će se 52. put pomiriti i ponovo posvađati križevački purgeri i kalnički šljivari. Varoški sudac Stjepan Palijan cifrasto je pozdravio i pozvao Križevčane i njihove goste da dođu na Spravišče, na druženje uz domaću hranu i finu kapljicu. Gradonačelnik Mario Rajn naglasio je da je Spravišče najveća kulturno-turistička manifestacija u Križevcima koja ove godine nudi i neke novitete.

– Pozivam sve da nas posjete i da se uvjere u vrijednosti koje promičemo, kao i u raznolikost ponude tijekom Spravišča. Zahvaljujem našim glumcima amaterima za koje vjerujem da će ove godine najviše oplemeniti manifestaciju – rekao je Rajn. Direktorica Turističke zajednice Olinka Gjigaš od novosti je istaknula redateljicu spelancije Petru Radin.

– Vraćamo se na staru priču pa će se predstave održavati dva, a ne tri dana. Pomirba je na rasporedu u petak, a vjenčanje i ponovna svađa u nedjelju – najavila je Gjigaš. Spravišče počinje u petak ujutro Placom na Štrosu na kojem će se predstaviti lokalni proizvođači, a nastavlja se veselim programom Malog spravišča koji su pripremile škole i vrtići. Kao i prijašnjih godina, posjetitelje očekuje velika ponuda domaćih vina, predstave i radionice za djecu, nekoliko sportskih turnira, Poohfest te kviz s pitanjima iz gradske povijesti Križevačko kvizišče u Atriju likovne galerije. Ponuda koncerata je raznolika, od Željka Bebeka, Gustafa, Nene Belana preko domaćih Kids From the Sky i Crnog perja do DJ-a Savage & Vedrana Gapulje i Marija Kovača.

Novost je Sejmeni dan, događaj koji bi trebao podsjećati na nekadašnje sajmove, a organizira ga KUD Prigorje u dvorištu Gradskog muzeja u subotu od 14 sati. Ovogodišnji sponzori Spravišča su Ožujsko pivo te domaće tvrtke Radnik i KTC. S obzirom na to da Spravišče tradicionalno prati i kiša, čini se da ove godine ipak nećemo trebati kišobrane. Nakon kišnog svibnja prognoza za Križevce za 7., 8. i 9. lipnja je suho i sunčano.(GPP)