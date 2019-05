Humanitarni koncert: Učenici OŠ Ljudevita Modeca izveli tri točke

Na humanitarnome koncertu Art event for 0 % hunger nastupili su plesačice iz 3. a, svirači iz 7. a i solistica Marta Šiler

U velikoj dvorani Hrvatskog doma u organizaciji Pokreta fokolara održan je 4. svibnja humanitarni koncert za gladnu djecu svijeta pod nazivom Art event for 0 % hunger. Na koncertu su nastupili učenici OŠ Ljudevita Modeca, OŠ „Vladimir Nazor”, Glazbene škole Alberta Štrige, solisti te mladi Pokreta fokolara.

Naša škola predstavila se trima točkama: Marta Šiler pjevala je Fly me to the moon, učenice 3. a razreda plesale su na skladbu It’s a beautiful day, a 7. a razred svirao je Sing, sing, sing Louisa Prime. Martu i sedmaše pripremila je profesorica Sandra Poštić, a trećašice učiteljica Jelena Kuzijev-Topolovčan.

Prikupljena sredstva dobrovoljnih priloga bit će donirana udruzi „Marijini obroci” koja pomaže djeci Trećeg svijeta bez osnovnih životnih uvjeta, tako da im osigura jedan kvalitetan dnevno u školama i školovanje cijele godine.

– Cilj cijele ove ideje jest pridonijeti promjeni u svijetu na pozitivan način. Svakog dana okruženi smo raznim vijestima, a do ljudi najviše dopiru one loše. Naši mladi odlučili su istupiti iz mase i napraviti promjenu. Na ideju da se u Križevcima pokrene ovakav projekt, koji je zapravo nadahnut međunarodnim projektom Zero Hunger, došla je križevačka gimnazijalka Ana-Marija Baturina u suradnji s Pokretom fokolara – Djelom Marijinim. – objasnili su organizatori.

Tekst: Lea Štragelj, 8. r.

Fotografije: Sandra Poštić, prof.;