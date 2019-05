Predstavnici županijske podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara na prijemu u županijskoj upravi

Župan Darko Koren je u ponedjeljak 13. svibnja, u prostorijama županijske uprave sa suradnicima održao prijem za predstavnike županijske podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara povodom Međunarodnog dana sestrinstva, koji je obilježen jučer u spomen na začetnicu modernog sestrinstva Florence Nightingale. Župan je zahvalio medicinskim sestrama što svojom ljubavlju i radom svakog dana pokazuju da su kralježnica zdravstvenog sustava županije, svih zdravstvenih ustanova i Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek kao najvećeg subjekta tog sustava.

„Iako je sustav opterećen nedostatkom kvalitetnih ljudi, on je održiv i to svakog dana iznova potvrđujete svojim radom. Zdravstveni sustav naše županije je oduvijek gledan kao cjelovit integralni sustav, a uz županijsku bolnicu i ostale ustanove koje pružaju usluge korisnicima, možemo se pohvaliti kako su razina i standard visoko postavljeni unatoč okolnostima u kojima se zdravstvo danas nalazi. Teško je raditi u takvom sustavu, no uz liječnike i vas medicinske sestre i tehničare koji ste kralježnica i zbog kojih sve dobro funkcionira, možemo se iskreno diviti i biti zahvalni na vašem radu. Vaša je profesija poziv i životna misija koja se ne može promatrati kroz materijalne parametre, ali uvjeren sam da sve radite sa strašću i ljubavlju. Županija je ponosni pokrovitelj i partner u svim vašim težnjama ka izvrsnosti i tako će ostati i u budućnosti“, naglasio je župan te čestitao svima Međunarodni dan sestrinstva.

Glavna sestra koprivničke bolnice i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Ružica Evačić zahvalila je Županiji na podršci te prenijela pozdrave ravnatelja županijske bolnice Mate Devčića. U svojem se govor osvrnula na treći Kongres sestrinstva koji je prošlog petka održan u Koprivnici, a koji je se pokazao kao odlično multidisciplinarno događanje prožeto stručnim znanjima koja će koristiti svih 878 registriranih medicinskih sestara na razini županije.

„Pomno biramo teme naših kongresa, ove godine smo odabrali dnevne bolnice jer i mi svojim doprinosom želimo podići razinu usluge za korisnike. Na kongresu je bilo više od 250 zdravstvenih djelatnika tijekom dva dana, a sudjelovale su i naše gošće iz Požege, Vinkovaca, Našica, Čakovca i Bjelovara što pokazuje da smo pogodili temu. Posebno nam je drago što su nam se pridružili i liječnici te tako pokazali da razumiju potrebu za multidisciplinarnim pristupom. Ponosna sam što su prezentacije bile jako dobro pripremljene, učimo i rastemo u znanju, jer izuzetno nam je stalo do kvalitete usluge koju pružamo“, istaknula je pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo.

Ovo je peta godina za redom kako Županija organizira prijem za medicinske sestre, a na tome je zahvalila i predsjednica županijske podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara Marina Friščić naglasivši kako su najveća stručna organizacija na ovom području koja se bavi sestrinstvom te s ponosom, kao jedina podružnica u državi, u svojem nazivu nose ime Koprivničko – križevačke županije.

„Imamo preko 200 članova, ne samo županijske bolnice već i svih drugih zdravstvenih ustanova s područja županije. Djelujemo već 52 godina i jako nam je drag da smo prepoznate u javnosti. Bavimo se strukom na multidisciplinaran način, odrađujemo puno aktivnosti i trudimo se da se za nas još više čuje. Zbog toga u idućih 12 mjeseci planiramo brojne aktivnosti, kampanje i javno zdravstvene akcije koje ćemo provoditi kako bi još više podigli svijest građana o važnosti sestrinstva, ali i kvalitetnog zdravstvenog sustava. Prva takva akcija nam slijedi u lipnju na kojoj ćemo održati predavanje o krvnom tlaku, a predavači će biti dr. Igor Žabić i magistra sestrinstva Gordana Šantek Zlatar“, istaknula je Friščić.

Prisutnima se obratila i medicinska sestra Draženka Petric, dobitnica zlatne značke i zahvalnice za promociju sestrinstva u Hrvatskoj koja se osvrnula na jučerašnju manifestaciju obilježavanja Dana sestrinstva u Zagrebu istaknuvši kako je to priznanje ovom iznimno značajnom zanimanju.

Uz predstavnice medicinskih sestara prijemu je prisustvovao i predstavnik medicinskih tehničara koji se također zahvalio svima iz županijske uprave na potpori te pojasnio kako je raditi u struci. Na prijemu je istaknuta i činjenica kako postoji veliko zanimanje učenika za upis u Medicinsku školu u Koprivnici i to ne samo žena pa tako ove godine u završnom razredu svoje školovanje privodi kraju čak sedmero muškaraca.

Letak s 3. Kongresa sestrinstva Koprivničko-križevačke županije možete vidjeti OVDJE.