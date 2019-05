Gjigaš: Nema potrebe da Turistički ured radi vikendom, pa imamo letke i ploče po gradu

Hrvatska turistička zajednica nedavno je objavila rezultate javnog poziva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za TOP događanja, odnosno ona koja promoviraju Hrvatsku kao turističku destinaciju, obogaćuju turističku ponudu pojedine uže ili šire destinacije te doprinose povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa. I dok su koprivnički Renesansni festival i đurđevačka Picokijada dobili po 200 tisuća kuna i nalaze se u društvu s Dubrovačkim ljetnim igrama, Adventom u Zagrebu i Riječkim karnevalom, Križevačko veliko Spravišče nije dobilo niti kunu. Za čak 32 TOP događanja HTZ je izdvojio 4,4 milijuna kuna, što je za gotovo dva milijuna više nego što su planirali i to zato što je prijavljen veliki broj kvalitetnih projekata. Sredstva su tako dobile i Božićna priča obitelji Salaj, Maraton lađa i čakovečko Porcijunkulovo. Sva ova događanja uspjela su se brendirati i turističke zajednice koje ih organiziraju prijavile su ih na javni poziv. No križevačka Turistička zajednica na poziv se nije javila.

– To prijavljuje Grad, pitajte njih – poručila je u telefonskom razgovoru direktorica TZ Križevaca Olinka Gjigaš. Iako su prijavitelji svih manifestacija koje su dobile sredstva turističke zajednice koje i sudjeluju u njihovoj organizaciji, pa tako i koprivnička i đurđevačka, direktorica Gjigaš ponovila je da je sve preuzeo dogradonačelnik Šaško i neka se obratimo njemu.

– S obzirom na to da se Turistička zajednica grada Križevaca prijašnjih godina nije javljala na taj natječaj HTZ-a, mi smo ove godine odlučili napisati prijavu i javiti se. Turistička zajednica grada Križevaca javila se na ostale natječaje – odgovorili su iz Ureda gradonačelnika.

Propustili brendirati Spravišče

Križevačka turistička zajednica posljednjih je godina propustila priliku i nije uspjela brendirati Spravišče, nekad najveću turističku manifestaciju u ovom dijelu zemlje, kao tradicionalnu pučku svečanost koja privlači posjetitelje, što je uspjelo festivalima koji traju tek nekoliko godina. Prema Zakonu o turističkim zajednicama njihova je zadaća, među ostalim, poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude. Jedna takva umjetnička manifestacija događa se u Križevcima već petu godinu, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika SONUS, na koje svaki puta dolazi više od tisuću posjetitelja. No Turistička zajednica Križevaca ne sudjeluje u organizaciji.

– To nije uspjelo trgnuti turističke djelatnike čak ni u smislu najjednostavnije promocije grada, tiskanja i dijeljenja najobičnijih letaka. Petu godinu zaredom Turistički ured je zatvoren vikendom iako je centar grada bio prepun ljudi – razočarana je Branka Špoljar, ravnateljica Glazbene škole Alberta Štrige koja je domaćin i suorganizator ovog međunarodnog događaja. Djelatnici škole sami su napravili plakate kako koje su postavili na pano kraj koncertne dvorane kako bi gosti, koji su ove godine došli iz čitave Hrvatske, Novog Sada, Ljubljane i Sarajeva, dobili neke osnovne informacije o gradu. Ravnateljica škole kaže da su tražili suradnju s Turističkom zajednicom, no do nje nije došlo. Na društvenoj je mreži citirala odgovor direktorice Turističke zajednice na upit gradskog pročelnika o mogućoj suradnji

– Predlažem da organizatori komuniciraju sve postojeće mogućnosti unaprijed, ali onda bi se trebali svi zajednički sjesti i vidjeti što je moguće i realno. Kako je natjecanje bilo u Križevcima već održavano unatrag nekoliko godina, moje je iskustvo da su ljudi/roditelji dolazili po suvenire i promotivne materijale u ured tko je želio. Vodiče je također potrebno dogovoriti kako terminski tako i riješiti plaćanje, a za to nam je potrebno više informacija od strane organizatora – odgovor je direktorice.

U drugim gradovima Turistički uredi rade vikendom

Direktorica Gjigaš navode ravnateljice Špoljar nije htjela komentirati. Dodala je tek da nema potrebe da Turistički ured radi vikendom.

– Svi uredi tako rade, pogledajte po drugim gradovima. Ispred našeg ureda se nalazi kutija s besplatnim materijalima i tko želi može ih uzeti. Osim toga, na tri mjesta u gradu imamo touchscreen ploče na kojima su informacije o gradu – odgovorila je Gjigaš. Međutim, nije istina da drugi uredi ne rade vikendom. Turistički informativni centar u Zagrebu subotom radi od 9 do 18, a nedjeljom i blagdanom od 10 do 16. Ured u Varaždinu radi subotom do 16 sati, u Koprivnici do 12. S obzirom na to da je gradonačelnik po funkciji predsjednik Turističke zajednice, pitali smo ga planira li pokrenuti razgovore o novom radnom vremenu Turističkog ureda ili o njegovom preustroju.

– Gradonačelnik je to predložio, no nije usvojeno – poručili iz ureda Marija Rajna. Postavlja se pitanje koja je uloga Turističke zajednice? Prema spomenutom Zakonu o turističkim zajednicama one moraju voditi jedinstven popis turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka. Na pitanje o broju turista koji su prošle i ranijih godina posjetili Križevce, grad nas je uputio na direktoricu Gjigaš. Zanimalo nas je koliko tih posjetitelja dolazi u radnom vremenu turističke zajednice, odnosno od ponedjeljka do petka do 15 sati.

– Ne mogu vam dati podatak o broju turista jer je ga nemam, nemoguće je imati takav podatak – odgovorila je direktorica. Činjenica je da gradu nedostaje smještajnih kapaciteta, ali treba mu turističke promidžbe i događanja koja privlače posjetitelje.

– Zato smo Međunarodno natjecanje glazbenika SONUS uvrstili u gradske manifestacije, a tu je i Culture Shock festival koji je podrškom grada podignut na novu razinu. Krećemo s promocijom naših znamenitih građana koji su poznati diljem svijeta, ali nedovoljno korišteni za promociju grada. Ovih dana u tijeku je izrada murala u centru koji će biti posvećen upravo njima – objašnjava Rajn.

Nova turistička događanja nije predložila TZ

Osim toga, pokrenuto je nekoliko turističkih događanja, među njima Advent, Robin ljetno kino, Sajam cvijeća i Gastro sajam koji je najavljen za svibanj, no niti jedno od njih nije predložila Turistička zajednica. Koje je onda nove turističke programe, događanja ili manifestacije u posljednje dvije godine predložio i osmislio gradski Turistički ured?

– Podatak potražite u Turističkoj zajednici – poručio je ured gradonačelnika, no odgovor na to pitanje nismo dobili jer je direktorica ureda u međuvremenu otišla na godišnji odmor, a djelatnik koji je mijenja taj podatak nije znao. Grad je lani za rad Turističke zajednice izdvojio 100.000 kuna, no za pojedine programe u kojima je TZ nositelj, poput Križevačkog velikog Spravišča, osigurali su dodatna sredstva. Nameće se pitanje treba li Križevcima uopće Turistički ured ako je Grad preuzeo poslove koje bi trebao raditi ured.

– Postojanje, svrha i obveze turističke zajednice su regulirane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma – odgovaraju iz Grada. Prema tom Zakonu Križevci spadaju u B turistički razred i prema tome su obavezni imati Turističku zajednicu. No nje rad mora biti javan, a godišnji program rada i financijski plan koji skupština donosi na prijedlog turističkog vijeća, trebao bi poticati i inicirati razvoj novih i postojećih turističkih proizvoda, među kojima je svakako Križevačko veliko Spravišče.