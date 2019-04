Župan i suradnici podržali 13. Belupovu akciju „Živimo za zdravlje“

U subotu, 27. travnja na Zrinskom trgu u Koprivnici trinaestu godinu zaredom održana je tradicionalna Belupova akcija mjerenja zdravlja „Živimo za zdravlje“, koju su, uz mnogobrojne građane, podržali i župan Darko Koren, zamjenici župana Damir Sobota i Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar te županijske pročelnice.

Belupo je svoje sugrađane iznenadio novim, suvremenijim izgledom mini liječničkih ordinacija, a na jednom mjestu zainteresirani su mogli obaviti čak 10 različitih dijagnostičkih pregleda ili savjetovanja. Belupovi su stručnjaci tako u šest mini liječničkih ordinacija građanima mjerili krvni i očni tlak, razinu šećera i trigliceride u krvi, procjenjivali rizik od osteoporoze i testirali na hepatitis C. U ljekarničkom savjetovalištu se pak provjeravao vršni protok zraka i opskrba tkiva kisikom, a ove je godine organizirano i nutricionističko savjetovalište u kojem se građane uz mjerenje indeksa tjelesne mase (BMI) savjetovalo o pravilnoj i zdravoj prehrani. U zdravstvenu manifestaciju uključili su se i Podravkini kulinarski promotori koji su u Zdravljaku pripremali zdrave obroke.

Župan je pohvalio Belupovu inicijativu koja već dugi niz godina promiče važnost brige o zdravlju te naglasio kako će nova radna mjesta u novoj Belupovoj tvornici zasigurno podići gospodarstvo županije te motivirati ljude na ostanak. Dodao je kako je Županija u prošloj godini provodila brojne programe iz sektora zdravstva, a isto nastavlja i ove godine.

„Kruna svega je to što smo osigurali magnetsku rezonancu u našoj Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“, a uz to smo mnogo radili i na projektima uređenja objekata namijenjenih primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ruralnim područjima kako bi još više podigli zdravstveni standard. Upravo započinje i veliki projekt izgradnje dnevne bolnice vrijedan gotovo 50 milijuna kuna i sve to ukazuje kako je Županija izuzetno odgovorna te mnogo ulaže u zdravstveni sektor“, kazao je župan u govoru te nakon toga zajedno sa suradnicima sudjelovao u mjerenjima.

Za sjajnu atmosferu pobrinuo se glazbeni sastav Scifidelity Orchestra koji je nastupio s talentiranom mladom pjevačicom Tamarom Korunek, a središnji koprivnički trg postao je i pravi plesni podij za što su se pobrinule plesačice plesnog studija JUMP sa svojim atraktivnim plesnim točkama.

Najsretniji posjetitelji osvojili su pristup inovativnoj hrvatskoj aplikaciji Little dot, koja roditeljima omogućava traženje stručnog medicinskog savjeta iz udobnosti vlastitog doma.

Župan je sa suradnicima nakon Belupove manifestacije obišao i izlagače na Sajmu cvijeća i koprive na koprivničkom Trgu bana Josipa Jelačića.

Služba ureda župana