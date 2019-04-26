Raspored proljetne deratizacije

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Tretman sustavne preventivne deratizacije na području Grada Križevaca provodit će se od 29. travnja do 27. svibnja 2019. godine prema rasporedu kojeg možete vidjeti u nastavku:

ULICA/NASELJE
29.04.2019.
BOJNIKOVEC
VELIKI RAVEN
PAVLOVEC RAVENSKI
NOVAKI RAVENSKI
BEKETINEC
KUČARI
SLAVIČKI
MARTINCI
DONJA BRCKOVČINA
GORNJA BRCKOVČINA
30.04.2019.
MALI RAVEN
LEMEŠ
DOLJANEC
DUBOVEC DONJI
DUBOVEC GORNJI
DUBOVEC SREDNJI
ERDOVEC
PODGAJEC
DIJANKOVEC
ŠPIRANEC
02.05.2019.
SVETI MARTIN
ĐURĐIC NOVI
ĐURĐIC STARI
KUNĐEVAC
STARA VES
BUKOVJE
KRIŽEVAČKA POLJANA
GRAČINA
03.05.2019.
CUBINEC GORNJI
CUBINEC DONJI
MALI POTOČEC

VELIKI POTOČEC
ŠIROKO BREZJE
PRIKRAJ KRIŽEVAČKI
06.05.2019.
MARINOVAC
VOJAKOVAČKI OSIJEK
ŽIBRINOVEC
APATOVEC
07.05.2019.
KRIŽEVAČKI IVANEC
GORNJA GLOGOVNICA
SVETA HELENA
DONJA GLOGOVNICA
JARČANI
ČABRAJI
08.05.2019.
RUŠEVAC
POVELIĆ
VEĆESLAVEC
MAJUREC
LEMEŠ KRIŽEVAČKI
09.05.2019.
VOJAKOVAČKI KLOŠTAR
MIČEVAC
VOJAKOVAC
RAJIĆI VOJAKOVEČKI
VUJIĆI VOJAKOVEČKI
10.05.2019.
CAREVDAR
STARI BOŠNJANI
NOVI BOŠNJANI
MALI CAREVDAR
MALE SESVETE
VELIKE SESVETE
KOSTADINOVAC
POBRĐANI VOJAKOVAČKI
DONJARA
13.05. – 15.05.2019.
GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD
16.05. – 17.05.2019.
GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD
20.05. – 23.05.2019.
GRADSKA ČETVRT CENTAR
23.05. – 27.05.2019.
KANALIZACIJA, PARKOVI I ZELENE POVRŠINE, JAVNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA
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