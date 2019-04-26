Raspored proljetne deratizacije

Tretman sustavne preventivne deratizacije na području Grada Križevaca provodit će se od 29. travnja do 27. svibnja 2019. godine prema rasporedu kojeg možete vidjeti u nastavku:
|ULICA/NASELJE
|29.04.2019.
|BOJNIKOVEC
|VELIKI RAVEN
|PAVLOVEC RAVENSKI
|NOVAKI RAVENSKI
|BEKETINEC
|KUČARI
|SLAVIČKI
|MARTINCI
|DONJA BRCKOVČINA
|GORNJA BRCKOVČINA
|30.04.2019.
|MALI RAVEN
|LEMEŠ
|DOLJANEC
|DUBOVEC DONJI
|DUBOVEC GORNJI
|DUBOVEC SREDNJI
|ERDOVEC
|PODGAJEC
|DIJANKOVEC
|ŠPIRANEC
|02.05.2019.
|SVETI MARTIN
|ĐURĐIC NOVI
|ĐURĐIC STARI
|KUNĐEVAC
|STARA VES
|BUKOVJE
|KRIŽEVAČKA POLJANA
|GRAČINA
|03.05.2019.
|CUBINEC GORNJI
|CUBINEC DONJI
|MALI POTOČEC
VELIKI POTOČEC
|ŠIROKO BREZJE
|PRIKRAJ KRIŽEVAČKI
|06.05.2019.
|MARINOVAC
|VOJAKOVAČKI OSIJEK
|ŽIBRINOVEC
|APATOVEC
|07.05.2019.
|KRIŽEVAČKI IVANEC
|GORNJA GLOGOVNICA
|SVETA HELENA
|DONJA GLOGOVNICA
|JARČANI
|ČABRAJI
|08.05.2019.
|RUŠEVAC
|POVELIĆ
|VEĆESLAVEC
|MAJUREC
|LEMEŠ KRIŽEVAČKI
|09.05.2019.
|VOJAKOVAČKI KLOŠTAR
|MIČEVAC
|VOJAKOVAC
|RAJIĆI VOJAKOVEČKI
|VUJIĆI VOJAKOVEČKI
|10.05.2019.
|CAREVDAR
|STARI BOŠNJANI
|NOVI BOŠNJANI
|MALI CAREVDAR
|MALE SESVETE
|VELIKE SESVETE
|KOSTADINOVAC
|POBRĐANI VOJAKOVAČKI
|DONJARA
|13.05. – 15.05.2019.
|GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD
|16.05. – 17.05.2019.
|GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD
|20.05. – 23.05.2019.
|GRADSKA ČETVRT CENTAR
|23.05. – 27.05.2019.
|KANALIZACIJA, PARKOVI I ZELENE POVRŠINE, JAVNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA