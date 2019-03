U četvrtak u Gradskoj knjižnici tribina 15. Culture Shocka o razotkrivanju prapovijesnih tajni

Na teritoriju današnje Hrvatske došlo je do prvog doticaja lovaca skupljača i prvih zemljoradnika, iz Anatolije je stigla poljoprivreda koja se kasnije proširila i na ostatak Europe, a to se dogodilo dvije tisuće godina prije nego što se do tada mislilo.

O značaju ovog povijesnog otkrića saznajte na tribini 15. Culture Shock Festivala pod nazivom “Razotkrivanje prapovijesnih tajni: interdisciplinarni pristup u bioarheologiji”, koja će se održati u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima u četvrtak, 21. ožujka 2019. s početkom u 19:30 sati.

Predavači dr. sc. Mario Novak i prof. dr. sc. Ivor Janković su dvojica hrvatskih znanstvenika zagrebačkog Instituta za antropologiju, sudionici velikog europskog istraživanja 225 genoma jugoistočne Europe izoliranih iz prapovijesnih koštanih podataka, između ostalog i iz devet hrvatskih prapovijesnih nalazišta među kojima su i Vučedol, pećina Zemunica i Beli Manastir – Popova zemlja.

Moderator tribine je dr. sc. Ivan Peklić, upravitelj Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, s kojim u suradnji je križevačka udruga P.O.I.N.T. i upriličila ovu tribinu. Ulazak je slobodan za sve zainteresirane.