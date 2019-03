Jubilarno izdanje stolnoteniskog turnira u Križevcima okupilo rekordan broj natjecatelja

U sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca održano je jubilarno, 10. Otvoreno prvenstvo Križevaca u stolnom tenisu. Jubilarno izdanje natjecanja okupilo je i rekordan broj natjecatelja pa je tako svoje snage odmjerilo preko 60 natjecatelja iz Hrvatske i Srbije. Organizator natjecanja bio je Stolnoteniski klub Križevci Top 12 u suradnji s Hrvatskim stolnoteniskim savezom te pod pokroviteljstvom Grada Križevaca.

Uoči početka natjecanja, natjecatelje su pozdravili tajnik Kluba Ivan Kranjec, predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Željko Pintar, predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza Zdravko Pospiš te gradonačelnik Mario Rajn koji je svima poželio dobrodošlicu u Križevce i službeno proglasio natjecanje otvorenim.

Najboljim igračem turnira proglašen je Žarko Valentić. U kategoriji do 40 godina pobijedio je Ivan Jardas ispred Zorana Turka, Dominika Varge i Ivane Grgić. U kategoriji od 40 do 49 godina najbolji je bio Davorin Pongrac ispred Stanislava Lošića, Hrvoja Dujmovića i Damira Boke. U kategoriji od 50 do 59 godina pobijedio je Žarko Valentić ispred Damira Belaja, Petra Mačešića i Nikole Kašića, a kod natjecatelja 60+ pobijedio je Andrija Bertone ispred Vinka Legina, Đure Pahera i Božidara Križanca.

U kategoriji žena najbolja je bila Tatjana Toplek ispred Inge Varga, Sande Vidović i Viktorije Gašpar. Kod parova do 49 godina pobjednici su Luka Kovačević i Hrvoje Dujmović, a kod parova iznad 50 godina Damir Belaj i Petar Mačešić. Najvjernijim igračima proglašeni su Željko Pintar, Damir Belaj, Đuro Paher, Božidar Križanac, Ilija Tomić i Miloš Kramaršić.