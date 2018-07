Mladi volonteri iz različitih dijelova svijeta gostuju u Križevcima

U ponedjeljak, 2. srpnja započeo je desetodnevni, četvrti po redu, Međunarodni volonterski kamp u sklopu kojeg se svakoga dana, od 10 do 13 u parku pokraj bivše vojarne u Križevcima organiziraju besplatne zabavno-edukativne radionice i aktivnosti za djecu od 6 do 13 godina.

Iskustvo sudjelovanja na ovim radionicama za djecu je iznimno bogato zato što ih vode mladi volonteri koji su u Križevce došli iz različitih dijelova svijeta: Španjolska, Tajvan, Meksiko, Belgija, Njemačka. Volonteri organiziraju i osmišljavaju igre i aktivnosti karakteristične za svoju zemlju kako bi djeci približili svoju kulturu i običaje. Također, djeca u kampu kroz igru i zabavu usavršavaju korištenje stranog jezika što je veliki plus cijele priče.

Geslo Međunarodnog kampa je „Umjetnost i sport povezuju“ jer se sve aktivnosti i druženja orijentiraju upravo na aktivno sudjelovanje u sportu i kreativno izražavanje: tko je rekao da umjetnost i sport ne idu zajedno!

Volonteri za djecu osmišljavaju kreativno-umjetničke radionice poput slikanja i plesnih koreografija te one sportske koje uključuju djeci već dobro poznate nogometne, graničarske i slične sportske vještine.

„Sudjelovanje u međunarodnom volonterskom kampu iznimno je iskustvo za mlade Križevčane. Ne samo da aktivno provode vrijeme vani, na svježem zraku u igri s vršnjacima, već istovremeno stječu znanja o ostalim narodima i kulturama“, izjavio je voditelj kampa, Dario Car te nadodao, „moram priznati da me iznimno veseli što nam se djeca iz godine u godinu vraćaju i toliko raduju ovim radionicama, a i roditelji su vrlo zadovoljni. Također, naša lista prijavljenih klinaca sve je duža svake godine. Nadam se da će se sada već tradicija održavanja kampa nastaviti i u narednim godinama u još većem broju“.

Radionice će se održavati do 12. srpnja. Sva djeca su dobrodošla da se pridruže, a iz Volonterskog centra nadodaju kako radionice nisu obavezne te da djeca i roditelji mogu odlučiti koji dan i kojoj radionici žele prisustvovati.

Iako su svi volonteri redom stranci, u kampu nema mjesta za jezične barijere jer volonteri uza sebe imaju prevoditelje, a ponekad za dobru zabavu i puno smijeha ni nije potrebno puno pričanja.