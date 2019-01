Noa Svoboda s 18 poena najbolji u porazu Hrvatske od Turske

Nedavno smo objavili vijest kako je Križevčanin Noa Svoboda dobio poziv za kadetsku reprezentaciju Hrvatske na međunarodni turnir kojem je domaćin Turska Sakarya. Sa spomenutog nam natjecanja stižu vrlo dobre vijesti, barem što se tiče talentiranog Svobode.

> Noa Svoboda dobio poziv u kadetsku reprezentaciju Hrvatske

On je u prvoj utakmici protiv Litve ubacio 9 poena uz po tri skoka i asistencije, dok je danas protiv Turske bio najbolji pojedinac u redovima Hrvatske. Za 30 minuta koliko je proveo na parketu, Noa je zabio 18 poena, čemu je dodao 6 skokova, po tri asistencije i ukradene lopte te čak 9 iznuđenih prekršaja. Jedini minus je 8 izgubljenih lopti, no sve je to dio igračkog sazrijevanja. Kompletnu statistiku s današnje utakmice možete pronaći ovdje.

Nažalost, reprezentacija Hrvatske je u oba nastupa zabilježila poraze, no srećom pa se radi samo o pripremnom turniru za Europsko prvenstvo koje se održava narednog ljeta, a na kojem bi Svoboda trebao biti jedan od nositelja igre “kockastih”.