Od danas u Gradskoj knjižnici mali tečaj origamija

Ovaj tjedan se u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” Križevci održava mali tečaj origamija za djecu (baze, čitanje dijagrama, origami). Prvi termin je u ponedjeljak, 7. siječnja, od 16 do 17 sati, drugi u srijedu, 9. siječnja, od 10 do 11 sati, a treći u petak, 11. siječnja, od 10 do 11 sati. Voditelj radionice je Želimir Zlatić.

Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole, a zbog ograničenog broja mjesta, potrebno se unaprijed upisati. Prijave se primaju u radno vrijeme knjižnice na glavnom pultu (osobno ili telefonom na 048 682 646). Radionica je besplatna za polaznike, a materijal za rad osigurava knjižnica.