Ivana Emili Turkalj četvrta na pojedinačnom ubrzanom kadetskom prvenstvu Hrvatske

U nedjelju je u Zagrebu održano pojedinačno ubrzano kadetsko prvenstvo Hrvatske, a nastupilo je i 7 igrača Šahovskog kluba Križevci. Najbolji plasman je ostvarila Ivana Emili Turkalj koja je u kategoriji kadetkinja do 12 godina osvojila odlično četvrto mjesto sa 4 boda.

U kategoriji kadeta do 8 godina Leo Lovreković je osvojio 10 mjesto sa 4 boda, a najmlađi Luka Lovreković je sa 3 boda zauzeo 18. mjesto. U kategoriji kadeta do 10 godina Ivan Martić je sa 3 boda osvojio 19., a Natko Kudeljnjak sa 2,5 boda 26. mjesto. U kategoriji kadeta do 12 godina Filip Martić je zauzeo 12. mjesto sa 4 boda , a Patrik Katalenić je u najstarijoj kategoriji do 14 godina zauzeo 24. mjesto sa 2,5 boda.