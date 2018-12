Marko ‘Croatian Crusher’ Palijan danas nastupa na prestižnom natjecanju u Južnoafričkoj Republici

Marko Palijan iz Križevaca, prvak klase 3. te viceprvak u ukupnom poretku ocjensko spretnosnih vožnji otvorenog prvenstva Grada Zagreba, prošlog je tjedna otputovao u Južnoafričku Republiku. U Carnival City kompleksu kod Johannesburga ove subote se održava, u svijetu automobilizma prestižno natjecanje, svojevrsno svjetsko prvenstvo.

Radi se o utrci koju bi najjednostavnije mogli opisati kao mix relly-a, drift-a, street race-a i vožnje spretnosti.

Natjecanje je to koje je vrlo mlado, ovo je tek sedma godina kako se održava, široj javnosti možda i nije toliko poznato, ali je već kroz prve dvije godine steklo ekstremnu globalnu popularnost koja iz godine u godinu raste.

Koliko je Gymkhana GRiD cijenjena i globalno popularna govori i činjenica da ovdje svoje snage odmjeravaju samo najbolja i najveća svjetska imena automobilizma kao što su Petter Solberg, Johan Kristoffersson, Andreas Bakkerud, Ken Block, Luke Woodham, Daigo Saito, itd. Palijan nastupa na Gymkhana GRiD-u četvrtu godinu zaredom, u konkurenciji 30-ak najboljih svjetskih vozača kategorije automobila na zadnji pogon.

Da naš Marko itekako ima pravo voziti ovu utrku uz bok najvećima dokazao je svojim vožnjama prije četiri godine kada se u Austriji kao najbolji kvalificirao na svoju prvu Gymkhanu GRiD te samim nastupima na istoj u protekle tri godine. Svojim je vožnjama osvojio poštovanje konkurencije, ali i simpatije publike diljem Globusa te zaradio nadimak “Croatian Crusher”.

S Palijanom je u Carnival City otputovao i Marko Šafar iz Koprivnice, njegov mehaničar i spotter, osoba koja mu tijekom samih utrka putem radio veze javlja dali i gdje gubi vrijeme, kako se ponaša konkurent i slično.

Zbog prevelikih troškova slanja automobila u JAR, Palijan je i ove godine unajmio automobil, NISSAN 350Z te nam se javio rekavši da je “pila” prošla tehnički pregled direkcije za utrku i kako su u Croatian Crusher teamu usprkos nikad večoj i jačoj konkurenciji optimistični:



“Očekujemo bolji rezultat no prošle godine gdje nam se proboj završio u top 16, dakle po vremenu vožnje smo osvojili deveto mjesto. Ja se iskreno nadam da ćemo ponoviti rezultat iz 2015., 2016. godine, kada smo ušli u top 4, dakle polufinale, samo ovaj puta bih želio da dođem i do samog finala i da se vratim s trofejom jer do sada smo pokazali da imamo potencijala za osvajanje i sada bih željeli to i ostvariti.”

Podsjetimo, utrka se održava ove subote s početkom u 16 sati, a Monster Energy organizirao je uživo prijenos utrke Gymkhana GRiD pa ovim putem pozivamo sve ljubitelje automobilizma da nas podrže i prate na društvenim mrežama, Instagram profilu Croatian Crusher 1 i Facebook stranici Marko Palijan “Croatian Crusher” gdje ćemo uz sve novosti i zanimljivosti iz Južnoafričke Republike objaviti i poveznicu na video prijenos uživo.