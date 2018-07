Jazz koncert ‘Mike Parker’s Trio Theory’ u četvrtak u Gradskoj knjižnici

U četvrtak, 5. srpnja u 21 sat u atriju galerije Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima održat će se jazz koncert jedinstvenog jazz trija iz New Yorka, Krakowa i Chicaga pod nazivom “Mike Parker’s Trio Theory”. Ugodan ambijent atrija bit će ispunjen laganom jazz svirkom uz sirovu energiju rocka, osjetljivost klasične glazbe, teksturalnu paletu avangarde i ritmičku i harmonijsku raznolikost modernog jazza. Ulaznice se u pretprodaji po 30 kuna mogu nabaviti u Art Rock Caffeu ili online, a na dan koncerta koštat će 40 kuna.

Njujorškom basistu i kompozitoru Mikeu Parkeru pridružuje se dva puta nominirani za Grammyja Frank Parker iz Chicaga na bubnjevima i poljski vatreni tenor saksofonist Slawek Pezda iz Krakowa. Zajedno uzimaju jazz trio formu i u nju ubrizgavaju sirovu energiju rocka, osjetljivost klasične glazbe, teksturalnu paletu avangarde i ritmičku i harmonijsku raznolikost modernog jazza.

Trio je započeo u studenom 2014., završavajući maratonsku turneju po 27 koncerata u 27 noći. Od tada su odsvirali preko 200 koncerata u 12 zemalja, od Baltika do Balkana, uključujući Krokus Jazz Festival (PL), Jazz Festival Praha, Jazz Goes To Town (CZ), MediaWave Festival (HU), Jazzire Festival (RS) Međunarodni jazz festival Targu Mures (RO), Mailaul festival (EE), Mondrian Jazz Festivalu u Den Haagu i još mnogo toga.