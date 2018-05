U utorak u Gradskoj knjižnici samostalna izložba Ane Budija

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci poziva u utorak, 22. svibnja 2018, u 19 sati na samostalnu izložbu Ane Budija “Kolorit u očima”. Ana Budija je rođena 1954. godine u Križevcima. Slikarstvo, po prvi puta susreće i otkriva ljepotu kolorita u osnovnoj školi, kad s profesorom Dragutinom Ančićem odlazi na Van Goghovu izložbu u Beograd. Stjecajem okolnosti, tada, u ranoj mladosti, između slikarstva i sporta izabire sport i postaje atletičarka, državna prvakinja, rekorderka i reprezentativka Jugoslavije. Sport, samoprijegor, temeljitost kao odgoj i način života, temelji se baš na postulatima iz tog perioda njenog života. Izložba će biti otvorena do 12. lipnja.

Prije desetljeća Budija kreće na tečaj slikanja kod prof. Zdenka Baloga, zahvaljujući kome se vraća i slikarstvu i svijetu boja. Kod profesora Zorana Homena upoznaje se sa slikarskim tehnikama i čarobnom “otkrivenju” tajni prenošenja svijetla i sjene na slikarsko platno. Članica je “Križevačkog likovnog kruga”. Sudjeluje na skupnim izložbama i radu likovnih kolonija. Kao amaterskoj slikarici, radovi su joj odabirani na izložbama “Hrvatskog sabora kulture” i “za Pro futuru” u Poreču. Živi u Križevcima.

Zoran Homen u predgovoru izložbi: “Znamo da treba proći dosta vremena kako bi slikar pronašao svoj osobni stil ili, kako se to obično kaže, svoj slikarski rukopis po kojemu ćemo ga lako prepoznati. Ana Budija preferira realistični način slikanja, ali je jako brzo shvatila da svaki motiv, koliko god on bio realističan, mora doživjeti interpretaciju samog autora, čime on tako daje svoj pečat svakom djelu. Očituje se to, prije svega, u slobodnim potezima, u većem nanošenju boja, u razigranosti površine i njezinoj teksturi. (…) Ova prva samostalna izložba Ane Budije dokaz je kako se ustrajnošću, permanentnim radom i promišljanjem koje je svojstveno umjetnicima, može ostvariti zavidne likovne rezultate koji, ponajprije, ispunjavaju samu autoricu, a onda i likovnu publiku koja će lako prepoznati novo slikarsko ime u neprofesionalnom likovnom stvaralaštvu Križevaca.”