U subotu dobrotvorni buvljak, Hearthstone i FIFA18 turniri te ESPR party

Subota, 7. travnja u Križevcima će od jutra do mraka biti ispunjena dobrotvornim aktivnostima i događajima koje zajednički organiziraju inicijativa ESPR – Events, Socials & Public Relations, inicijativa mladih informatičara QUANTi i brand Crown Gaming. Svi sakupljeni prilozi bit će donirani Šintericama dobrog srca, koprivničkoj inicijativi koja zbrinjava napuštene i bolesne životinje s ulice.

Od 8 pa sve do 12 sati na Trgu Antuna Nemčića održava se Dobrotvorni buvljak uz dobrotvornu tombolu i dobrotvorno fotkanje. Svi prikupljeni prilozi donirat će se Šintericama dobrog srca iz Koprivnice koje zbrinjavaju napuštene i ozlijeđene životinje s ceste. Organizatori su pripremili velik izbor knjiga, DVD-ova, nakita i ostalih čuda koja se obično pronalaze na buvljacima, a Šinterice dobrog srca će dovesti i nekoliko štićenika koji još uvijek traže svoj “zauvijek dom”.

– Cilj nam je riješiti se starih stvari, nekome popraviti dan jer je “ulovio” nešto povoljno i usrećiti sve štićenike Šinterica dobrog srca. Ako želite doprinijeti buvljaku donacijom vaših stvari, javite nam se u inbox. Također, ako imate veliku želju donirati, a nemate starih stvari, vaše donacije dobrodošle su i u obliku hrane i ostalih potrepština za male njuškice , ističu organizatori.

Drugi, cjelodnevni događaj počinje u 10 sati i održavat će se u prostorima Caffe bara “Bull 23”, gdje se organizira dobrotvorni Hearthstone turnir. Kotizacija za ovaj turnir iznosit će 30 kuna te će se 20% prikupljenog novca donirati Šinterice dobrog srca. Osim najboljih hrvatskih igrača očekuju se i gosti iz Srbije. Igrači igraju na vlastitim uređajima (mobitel, laptop, tablet) pa je preporuka ponijeti punjače.

Sustav natjecanja je sljedeći: skupine s po 4 igrača, skupina se igra double elimination bracket, 1. i 2. igrač iz skupine prelaze u knockout fazu, Play off – double elimination bracket. Pravila su: Standard mode; Conquest; Best of 5; 4 picka, 1 ban. Na najbolje igrače bit će osigurane medalje i pehar.

Treći događaj je dobrotvorni FIFA18 turnir koji počinje u 12 sati i koji će, također u Caffe baru “Bull 23”, okupiti sve zainteresirane igrače ove popularne PS4 igrice. Kotizacija iznosi 30 kuna, a pedeset posto od upada odlazi za inicijativu Šinterice dobrog srca koja se brine o napuštenim i neudomljenim životinjama. Sustav natjecanja ovisi o broju igrača, a igrat će se 1-na-1 s poluvremenom od 7 minuta.

Glavni, večernji događaj bit će ESPR party, čije osmo izdanje zainteresirani mogu doživjeti u Caffe baru Bull 23 na adresi Drage Grdenića 7. Vrata se otvaraju u 22 sata, dobrotvorna ulaznica košta 5 kuna, uz već prepoznatljive svjetleće narukvice i poznatu plesnu ESPR atmosferu.