[FOTO] Sinoćnji dojmovi s katarskog Nacionalnog stadiona Lusail: „Optimistično pred utakmicu za broncu!“

Nogometna reprezentacija Hrvatske sinoć je izgubila od Argentine u utakmici prvog polufinala Svjetskog prvenstva u Kataru. Kako stoji u priopćenju Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), izabranici Zlatka Dalića, nakon još jednog povijesnog uspjeha i plasmana u treće hrvatsko polufinale Svjetskog prvenstva, nisu uspjeli preskočiti i Argentinu za reprizu finala iz Rusije prije četiri godine.

„Premda su Vatreni dobro stajali u prvih pola sata, Argentina je povela kada je Messi realizirao kazneni udarac, da bi se samo pet minuta poslije Alvarez probio do Livakovićevih vrata i povisio na 2:0. Hrvatska je reprezentacija u nastavku krenula po novi podvig, ušli su u igru Oršić, Vlašić i Petković, no promjene rezultata nije bilo do 69. minute, a tada je Argentina zapečatila pobjedu. Messi je odlično prošao u šesnaesterac i poslužio Alvareza, koji je postigao svoj drugi pogodak.“ (hns-cff.hr)

Dojmove sa sinoćnje utakmice i cjelokupne atmosfere sa Nacionalnog stadiona Lusail javio nam je urednik portala Križevci.info Ivan Mušlek, čiji je međunarodni volonterski angažman na Svjetskom prvenstvu u Kataru ušao u posljednji tjedan.

– Nema se što posebno reći, pobijedila je bolja ekipa. Na tribinama je bila dobra atmosfera, no s obzirom na brojnost argentinskih boja očekivao sam i dosta glasniju podršku, nisu bili zaglušujući i dalo se tu igrati bez problema. Naši igrači su relativno mirno prošli kroz „mix zonu“, jesu bili utučeni, ali davali su korektne izjave. Svi optimistično čekaju tu zadnju utakmicu za broncu.

Vatreni će u subotu u 16:00 sati po hrvatskom vremenu igrati za treće mjesto s poraženim iz polufinalnog okršaja Francuske i Maroka, koji je na rasporedu večeras u 20:00 sati.