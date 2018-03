‘Zeleni utorak’ uz predavanje dr. sc. Nenada Raosa

Gradska knjižnica priređuje nam još jedno zanimljivo predavanje, a ovog puta radi se predavanju dr. sc. Nenada Raosa pod nazivom “Kako napraviti život u epruveti” koje će se održati u utorak, 27. ožujka 2018. s početkom u 19:00 sati u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković”.

Zamisao da se život može napraviti iz nežive tvari vrlo je stara: ona izravno proizlazi iz nejasnog razlikovanja živog od neživog, naime iz vjerovanja da je sva priroda na neki način živa (hilozoizam) te da živa bića spontano nastaju iz nežive tvari (spontana generacija). U predavanju će biti govora o pokušajima da se, u srednjem vijeku, napravi „umjetni čovjek” (homunculus) te, u 19. stoljeću, strukture nalik na živa bića jednostavnim miješanjem kemikalija. Iako i suvremene teorije o postanku života polaze od formiranja sličnih struktura, pokazat će se zašto takvi eksperimenti ne mogu uroditi uspjehom.

Nenad Raos, rođen u Zagrebu 1951. godine, umirovljeni je znanstveni savjetnik u trajnome zvanju koji je čitav radni vijek proveo u zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Uz stručne i znanstvene radove iz područja bioanorganske i teorijske kemije objavio je 12 znanstveno-popularnih knjiga te mnogo stotina članaka u znanstveno-popularnim časopisima (Priroda, Čovjek i svemir, ABC tehnike i dr.). Autor je sedam znanstveno-popularnih izložbi u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, od kojih se posljednja, „Bezbroj lica periodnog sustava elementa” nalazi kao stalni postav. Bio je sedam godina uglavni urednik Prirode, a sada je urednik rubrike „Kemija u nastavi” u časopisu Kemija u industriji.

Upravo mu izlazi još jedna znanstveno-popularna knjiga, na engleskom jeziku, The Cookbook of Life – New Theories on the Origin of Life, koju će slušatelji moći kupiti nakon predavanja po povlaštenoj cijeni.