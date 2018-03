Održano gradsko-međuopćinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa

U subotu, 10. ožujka Gradsko društvo Crvenog križa Križevci organiziralo je u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca u Križevcima gradsko-međuopćinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa za osnovne i srednje škole Križevaca i općina: Sv. Petar Orehovec i Gornja Rijeka.

Sudionike natjecanja i sve prisutne pozdravili su: ravnatelj Osnovne škole domaćina Dražen Bokan, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Đurđica Trbus i zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca Mario Martinčević koji je ujedno i otvorio natjecanje.

Na natjecanju su sudjelovale najbolje ekipe sljedećih škola: Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Križevci, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola Sidonije Rubido Erdody,Gornja Rijeka, Osnovna škola Sv. Petar Orehovec i Srednja gospodarska škola Križevci, Srednja škola „Ivan Seljanec“, Križevci, Učenički dom Križevci, Gimnazija I. Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Sudionici su se natjecali u pismenoj provjeri znanja; o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu, ljudskim pravima i pravu djeteta, te provjeri znanja iz prve pomoći. U praktičnom dijelu natjecanja sudionici su u više disciplina pokazali vještine pružanja prve pomoći.

Natjecanje se odvijalo istovremeno u dvije kategorije i to : ekipe podmlatka od 11 do 14 godina, odnosno do završetka osnovne škole i ekipe mladeži od 15 do 18 godina starosti, odnosno do završetka srednje škole. U kategoriji ekipe podmlatka, prvo mjesto osvojila je ekipa Osnovne škole Sidonije Rubido Erdody iz Gornja Rijeke, a u kategoriji ekipe mladeži, prvo mjesto osvojila je ekipa Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Prvoplasirani u svakoj kategoriji izborili su pravo nastupa na međužupanijskom natjecanju koje će se održati 14. travnja 2018.

Ravnatelj OŠ Ljudevita Modeca iz Križevaca, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Đurđica Trbus uručili su pohvalnice za sudjelovanje na natjecanju mladih HCK svim članovima ekipa. Organizatori su također zahvalili domaćinu na susretljivosti i na uspješno izvršenim aktivnostima oko organizacije natjecanja koje je proteklo u pozitivnom ozračju.